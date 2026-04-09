美研究發現隱藏大腦迴路 與慢性疼痛相關

研究發現1個先前未知的大腦迴路，該迴路似乎與慢性疼痛相關。圖為大腦示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現1個先前未知的大腦迴路，該迴路似乎與慢性疼痛相關，且獨立於負責即時保護性疼痛反應的路徑。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，疼痛通常是1種預警系統，幫助身體避免傷害並從損傷中恢復，但慢性疼痛會在最初的威脅過去很久之後仍持續存在。它可能由損傷、發炎或其他疾病所引起。

請繼續往下閱讀...

科學家長期以來一直懷疑，包括導水管周圍灰質（PAG）和延髓腹內側部（RVM）在內的某些腦區，在調節疼痛方面發揮作用。雖然刺激PAG-RVM系統可以減輕疼痛，但負責慢性疼痛的完整迴路尚未被確定。

為了揭示該通路，美國史丹佛大學的研究團隊首先研究延髓腹側區中已知與疼痛敏化相關的神經元。研究成員利用基因標記技術，用螢光蛋白標記相互連接的神經元，從而揭示出1個環狀迴路。該迴路起始於脊髓，途經丘腦、皮質和腦幹，最終返回脊髓。

當研究人員用化學方法關閉該迴路時，那些表現出慢性疼痛症狀的小鼠不再對輕觸過度反應，且對不同強度的刺激反應正常。顯示牠們的慢性疼痛減輕同時，感知即時傷害的能力仍然存在。

進一步的實驗結果則相反。在健康小鼠中活化相同迴路，會產生持久的疼痛敏感性。重複刺激會使這種敏感度持續數週。

研究結果證實，此迴路僅在慢性疼痛狀態下活躍。值得注意的是，此發現並沒有取代關於PAG-RVM系統的觀點，這2個迴路可能以相反方式運作。

新發現的迴路似乎會放大疼痛，而PAG-RVM系統則有助於抑制疼痛。研究團隊表示，他們認為減輕疼痛和促進疼痛是由2個獨立迴路所驅動。

在發現新迴路後，研究團隊正在研究活化它的分子變化。這可能有助於開發出能夠阻斷或干擾該迴路訊號傳遞的藥物，從而在不影響正常疼痛反應的情況下緩解慢性疼痛。

研究團隊也正在分析慢性疼痛患者的基因數據，以觀察類似的機制是否也存在於人類身上。如果證實這一點，將有助於開發更精準的療法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法