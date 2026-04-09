自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

RSV為嬰兒重症主因！9成家長卻低估風險 專家：單株抗體應納入公費接種

2026/04/09 13:33

RSV為嬰幼兒常見且具重症風險的病毒，台灣健康聯盟呼籲單株抗體應納入公費接種。（記者侯家瑜攝）

RSV為嬰幼兒常見且具重症風險的病毒，台灣健康聯盟呼籲單株抗體應納入公費接種。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣少子化加劇，2025年出生數創新低。調查顯示，雖有9成家長聽過呼吸道融合病毒（RSV），但僅3成了解其為嬰兒重症主因。RSV每年造成逾2000名幼童住院，且可能引發長期呼吸問題。專家建議從出生即預防，目前已有抗體可有效降低風險。近9成家長支持納入公費，盼減輕育兒負擔。對此，疾管署表示，RSV抗體已2度送ACIP討論，現仍建議自費接種，將待115年底效益評估後再議。

少子化浪潮持續衝擊台灣，2025年全年出生人口僅10萬7812人，不僅連續10年下滑，更創下歷史新低；今年2月新生兒更跌破7000人，僅6523名寶寶誕生，外界預估全年出生數恐再創新低。

台灣健康聯盟指出，調查顯示，高達90.1%家長曾聽過RSV，但僅29.5%真正了解其為1歲以下嬰兒呼吸道重症住院主因，顯示多數家長對風險認知仍不足。理事長吳玉琴指出，RSV不只是常見病毒，更是嬰幼兒下呼吸道感染的重要原因，政府應加強衛教與預防政策。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，幾乎所有兒童在2至3歲前都曾感染RSV，其中以6個月以下嬰兒風險最高。臨床觀察指出，1歲以下嬰兒因RSV住院率約0.95%至1.71%，且RSV可能反覆感染，甚至增加日後氣喘風險。他強調，台灣為亞熱帶地區，RSV全年流行，「預防必須從出生就開始。」

除了疾病風險，照顧壓力也是家長沉重負擔。調查顯示，超過6成家長對「孩子住院照顧與工作安排」感到壓力，83.4%認為醫療與預防支出沉重；若以住院費用估算，約7成家庭需支出5000至2萬元，以2026年薪資中位數3萬9136元計算，相當於約4分之1月收入。

吳玉琴直言，這對家庭而言是「不小負擔」，若能透過前端預防降低疾病發生，不僅減輕家庭壓力，也有助提升生育意願。

在預防策略上，李秉穎指出，目前已有長效型單株抗體可預防RSV，研究顯示可降低12個月內嬰兒住院風險達83.3%。疾管署2026年建議，1歲以下嬰兒（尤其早產兒、先天性心臟病或慢性肺病者），以及1至2歲高風險幼兒，可經醫師評估後自費接種。

台大公衛學院教授陳秀熙則從經濟角度分析指出，RSV重症住院可能長達24天，成本高昂；隨著單株抗體價格下降至約8000元，整體成本效益大幅提升。模型推估，若擴及一般嬰兒族群，每名個案可創造約5萬美元（約150萬台幣）的投資回報，顯示具高度公共政策價值。

不過，目前RSV預防大致上多需自費。調查顯示，近9成家長支持政府提供新生兒公費RSV防護，並認同應優先投資嬰幼兒預防醫療。李秉穎指出，目前全球已有超過30個國家推動公費RSV防護政策，包括美國、英國、法國與日本等，亞洲尚未全面實施，認為台灣有機會領先日韓。

吳玉琴強調，不應讓經濟條件決定孩子健康，呼籲政府將RSV防護納入公費政策，讓每一位嬰幼兒都能獲得平等保護，打造更完善的育兒環境。

疾管署副署長曾淑慧表示，依「傳染病防治法」第27條第4項規定，疫苗基金在用於新增疫苗或相關生物製劑採購時，須依中央主管機關傳染病防治諮詢會（ACIP）建議項目，並依成本效益評估排定優先順序。針對RSV單株抗體是否納入公費，疾管署已兩度提報ACIP預防接種組討論，會中建議目前仍以經醫師評估後自費接種為原則。未來將持續依國內流行病學趨勢、疾病負擔、疫苗接種成效及成本效益分析等資料進行評估，並預計於115年底完成效益報告，屆時再彙整提案ACIP，作為是否納入公費的重要依據

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中