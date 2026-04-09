RSV為嬰兒重症主因！9成家長卻低估風險 專家：單株抗體應納入公費接種

RSV為嬰幼兒常見且具重症風險的病毒，台灣健康聯盟呼籲單株抗體應納入公費接種。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣少子化加劇，2025年出生數創新低。調查顯示，雖有9成家長聽過呼吸道融合病毒（RSV），但僅3成了解其為嬰兒重症主因。RSV每年造成逾2000名幼童住院，且可能引發長期呼吸問題。專家建議從出生即預防，目前已有抗體可有效降低風險。近9成家長支持納入公費，盼減輕育兒負擔。對此，疾管署表示，RSV抗體已2度送ACIP討論，現仍建議自費接種，將待115年底效益評估後再議。

少子化浪潮持續衝擊台灣，2025年全年出生人口僅10萬7812人，不僅連續10年下滑，更創下歷史新低；今年2月新生兒更跌破7000人，僅6523名寶寶誕生，外界預估全年出生數恐再創新低。

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台灣健康聯盟指出，調查顯示，高達90.1%家長曾聽過RSV，但僅29.5%真正了解其為1歲以下嬰兒呼吸道重症住院主因，顯示多數家長對風險認知仍不足。理事長吳玉琴指出，RSV不只是常見病毒，更是嬰幼兒下呼吸道感染的重要原因，政府應加強衛教與預防政策。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，幾乎所有兒童在2至3歲前都曾感染RSV，其中以6個月以下嬰兒風險最高。臨床觀察指出，1歲以下嬰兒因RSV住院率約0.95%至1.71%，且RSV可能反覆感染，甚至增加日後氣喘風險。他強調，台灣為亞熱帶地區，RSV全年流行，「預防必須從出生就開始。」

除了疾病風險，照顧壓力也是家長沉重負擔。調查顯示，超過6成家長對「孩子住院照顧與工作安排」感到壓力，83.4%認為醫療與預防支出沉重；若以住院費用估算，約7成家庭需支出5000至2萬元，以2026年薪資中位數3萬9136元計算，相當於約4分之1月收入。

吳玉琴直言，這對家庭而言是「不小負擔」，若能透過前端預防降低疾病發生，不僅減輕家庭壓力，也有助提升生育意願。

在預防策略上，李秉穎指出，目前已有長效型單株抗體可預防RSV，研究顯示可降低12個月內嬰兒住院風險達83.3%。疾管署2026年建議，1歲以下嬰兒（尤其早產兒、先天性心臟病或慢性肺病者），以及1至2歲高風險幼兒，可經醫師評估後自費接種。

台大公衛學院教授陳秀熙則從經濟角度分析指出，RSV重症住院可能長達24天，成本高昂；隨著單株抗體價格下降至約8000元，整體成本效益大幅提升。模型推估，若擴及一般嬰兒族群，每名個案可創造約5萬美元（約150萬台幣）的投資回報，顯示具高度公共政策價值。

不過，目前RSV預防大致上多需自費。調查顯示，近9成家長支持政府提供新生兒公費RSV防護，並認同應優先投資嬰幼兒預防醫療。李秉穎指出，目前全球已有超過30個國家推動公費RSV防護政策，包括美國、英國、法國與日本等，亞洲尚未全面實施，認為台灣有機會領先日韓。

吳玉琴強調，不應讓經濟條件決定孩子健康，呼籲政府將RSV防護納入公費政策，讓每一位嬰幼兒都能獲得平等保護，打造更完善的育兒環境。

疾管署副署長曾淑慧表示，依「傳染病防治法」第27條第4項規定，疫苗基金在用於新增疫苗或相關生物製劑採購時，須依中央主管機關傳染病防治諮詢會（ACIP）建議項目，並依成本效益評估排定優先順序。針對RSV單株抗體是否納入公費，疾管署已兩度提報ACIP預防接種組討論，會中建議目前仍以經醫師評估後自費接種為原則。未來將持續依國內流行病學趨勢、疾病負擔、疫苗接種成效及成本效益分析等資料進行評估，並預計於115年底完成效益報告，屆時再彙整提案ACIP，作為是否納入公費的重要依據

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