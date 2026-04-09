血流7天生理期怎麼可能只痛1天？ 網批：生理假才1天不合理

日前有網友貼出公司內部請假表格，提醒「生理假，1個月只能申請1次」，發文抒發心情「怎麼可能只痛1天」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕「正常」來說女性的生理期週期為28天，但現實生活中「能準時」讓生理期報到的女性少之又少，雙月經、季經、年經，甚至痛在地上打滾、要掛急診打止痛針的大有人在。日前有網友貼出公司內部請假表格，提醒「生理假，1個月只能申請1次」，讓她PO上網抒發心情「生理期怎麼可能只痛1天啦」，留言區網友也附和「建議修法」。

依照現行性別工作平等法第14條第1項之規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假1日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。

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依性別工作平等法第14條第2項之規定，前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。依性別工作平等法第21條第2項之規定，受僱者為生理假請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

原PO坦言，很多女性在面對生理不適的同時，依然盡力把每一件事情都處理好。雖然有些痛苦唯有親身經歷才能體會，但這不代表它應該被拿來比較，更不該被輕視。

原PO強調，「生理假」的用意並非為了示弱，而是希望社會能給予彼此更多同理，少一點偏見與標籤，體諒所有女性在不同生命階段中的那份不易。

留言區網友心有戚戚焉，分享生理期帶來的困擾，「就是懂不懂女生的痛苦，來前7天會有徵兆就開始不舒服，來的7天是超級不舒服」、「『月』經真的是超爛的一個叫法，每個人的週期都不一樣，有20幾天的也有40幾天的」、「男生以為生理痛只有子宮痛，實際上的生理痛全身上下都不舒服」、「支持男生有月經，一堆站著說話不腰疼的」、「真的都沒人懂女生生理期多痛苦」、「超好笑，一個月流血7天，痛就有2-3天了，為什麼只有1天假？還要被男性說『請生理假都是在偷懶』」、「有些人週期短／不規律就月頭月尾也會來啊，這是男人寫的吧」。

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