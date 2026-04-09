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健康網》30歲女「間質性膀胱炎」急尿！醫：難100％痊癒

2026/04/09 21:06

健康網》30歲女「間質性膀胱炎」急尿！醫：難100％痊癒

30多歲的女性頻繁急尿、頻尿且尿量少；至診所驗尿檢查發現「間質性膀胱炎」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性都有過泌尿道感染的經驗，但如果除了頻尿，脹尿時會異常疼痛且吃抗生素都無法改善，可能要當心「間質性膀胱炎」。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜分享，有位30多歲的女性上班族，頻繁出現急尿、頻尿且尿量少等症狀。起初以為只是普通的泌尿道感染，然而吃了一陣子抗生素卻完全不見好轉。經至診所驗尿檢查後，發現尿液中根本沒有細菌感染的跡象，才揪出原來是「間質性膀胱炎」在作祟。

顧芳瑜指出，間質性膀胱炎是一種慢性疾病，屬於非細菌性的膀胱發炎。由於初期的常見症狀與泌尿道感染極為相似，因此常被誤會，導致患者就算吃了一堆抗生素卻依然好不了。他表示，間質性膀胱炎通常伴隨一個較明顯的典型症狀，就是「漲尿時下腹會痛不欲生」。患者在膀胱脹滿時，下腹部會感到非常疼痛，嚴重甚至可能引發痙攣或出現血尿的狀況。此病男女皆可能發生，但特別好發於女性；根據統計，罹患此病的男女比是1：9，也就是患者中有高達9成為女性。

目前間質性膀胱炎的成因尚不明確，但醫學界臨床觀察推測可能與膀胱內壁的保護黏膜層損傷有關。顧芳瑜說明，要確認是否罹患間質性膀胱炎，需要透過「膀胱鏡水擴張術」來檢查及治療，屬於門診手術。因為間質性膀胱炎會有特殊的細胞樣態，在膀胱鏡檢查下，可見膀胱黏膜有片狀出血點（腎絲球狀出血），或是特定患者會出現的「Hunner病灶」（潰瘍），呈現裂痕狀、放射狀血管增生等區域，這些病徵就是導致膀胱壁長期慢性發炎的原因。

顧芳瑜表示，針對間質性膀胱炎的治療，由於概念上是「膀胱黏膜受損」，因此臨床上常利用「玻尿酸灌注」的方式，讓玻尿酸附著在膀胱壁上產生保護層。除了玻尿酸，也有口服藥物、抗凝血劑（如肝素搭配類固醇、生長因子或PRP等）等多種治療形式可運用。目前健保針對玻尿酸灌注有提供專案給付，半年最多可達9瓶，對病友來說是一大福音。

顧芳瑜也提醒，間質性膀胱炎就像許多慢性病一樣，可能不會百分之百「痊癒」；治療的重點通常在於大幅改善症狀及減少發作頻率，透過專業治療將原本高達十分的不適與疼痛感，控制並降低至兩三分，就能大幅改善生活品質。但患者仍需做好與此病和平共處的心理準備，日常生活應學習放鬆，飲食則應盡量避免咖啡、酒、辛辣與酸性食物，都有助於降低發作機率。

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