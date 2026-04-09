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身體清理死細胞時 病毒竟躲進「殘骸」擴散感染

2026/04/09 12:54

最新研究指出，細胞死亡後遺留的微小殘留物，恐遭病毒利用，淪為躲避免疫系統並擴散感染的隱蔽途徑；示意圖。（圖取自Freepik）

最新研究指出，細胞死亡後遺留的微小殘留物，恐遭病毒利用，淪為躲避免疫系統並擴散感染的隱蔽途徑；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現，細胞死亡後會留下特殊的殘留訊號。這些微小結構原本用來引導免疫系統進行清理作業。最新研究指出，病毒可能利用這套機制隱蔽自身，藉此在人體內擴散。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表的最新研究，澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）團隊揭開細胞自我分解過程的未知細節。報導指出，細胞在自毀過程中會改變形狀並脫離周圍組織，同時留下被稱為「死亡足跡」的殘留物。這些細胞死亡後留下的微小顆粒，屬於細胞釋放的微小訊息包，負責引導免疫系統回收殘骸。

這套原先設計用來清除碎片、防止發炎的機制，卻成為病毒傳播的可能途徑。團隊在實驗室測試中發現，當即將死亡的細胞感染流感病毒時，病毒會躲進這些微小顆粒內部。病毒可能利用這些顆粒降低被免疫系統發現的機率，宛如搭便車般沿著清理動線，可能將感染擴散至周遭的健康細胞。

拉籌伯大學細胞外囊泡研究中心主任潘恩（Ivan Poon）指出，人體每天有數十億個細胞死亡，過去科學界多認為這個分解過程是隨機的。最新發現證實這是一套高度組織化的回收系統，且可能遭到病毒利用。潘恩指出，理解這項基礎生物機制，有助於研發阻斷這條感染路徑的新型藥物。

解開致病機制 助攻自體免疫治療

參與研究的學者羅特（Stephanie Rutter）表示，這項發現有助於理解紅斑性狼瘡（SLE）等自體免疫疾病的成因。了解細胞死後的殘留物如何影響周遭環境，將成為解開多種疾病病理機制的重要線索。專家評估，相關研究將應用於開發更精準的臨床治療策略。

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