大口喝汽水竟昏厥？醫揭「迷走神經」作祟：兩種人小心

彰化有女子在聚餐時大口喝汽水，竟突然昏厥倒地，經檢查是「迷走神經」作祟。（示意圖，彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名68歲魏姓婦人日前與友人在家聚會，邊玩牌邊飲食，沒想到喝下一大口汽水後，竟突然向後昏厥倒地，嚇壞在場友人。送醫檢查後，醫師診斷為「迷走神經昏厥」，研判可能與情緒激動或汽水刺激食道有關；無獨有偶，近日也有2名70多歲老翁頻繁昏倒，竟是胃食道逆流惹禍。醫師提醒，看似單純的暈倒，背後可能藏有身體警訊。

魏婦回憶，當時氣氛熱絡，一邊玩撲克牌一邊吃喝，喝下汽水後瞬間失去意識，整個人往後倒，後腦直接撞地腫起一大包。雖很快清醒，但仍被友人送往急診。彰化醫院急診醫師洪子文表示，經電腦斷層檢查排除腦部出血等問題，僅有外傷，後續轉神經內科進一步評估。

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衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲指出，患者經頸動脈超音波、腦波及24小時心電圖檢查，均未發現異常，研判為「迷走神經昏厥」。這是一種常見且多屬良性的暈厥現象，通常可自行恢復，但突發昏倒容易造成跌倒、撞擊等二次傷害，反而更危險。

林嶸洲表示，迷走神經從大腦延伸至心臟、腸胃等重要器官，一旦受到過度刺激，會使心跳變慢、血壓下降，導致腦部血流不足而昏厥。常見誘發因素包括劇烈疼痛、情緒激動、緊張或受到驚嚇，他認為，魏女的誘因可能是太過緊張或興奮激動，但也可能是汽水刺激食道，引發迷走神經反應。他請魏女士在生活中控制激動情緒的產生，至今未再昏厥。

此外，他也曾遇到2名70多歲男性，一週昏倒數次，卻無高血壓、心臟病或癲癇病史，透過胃鏡檢查，發現兩人皆有嚴重胃食道逆流，推測發作時刺激腸胃道迷走神經，導致頻繁昏厥。經藥物治療與飲食調整後，昏倒情形明顯改善。

林嶸洲強調，「迷走神經昏厥」多屬良性，通常平躺休息數分鐘即可恢復，但仍須排除心臟或腦部等重大疾病，並找出誘發原因，才能有效預防再次發作。他也提醒民眾，若出現反覆昏倒、或昏厥伴隨胸悶、心悸等症狀，應盡速就醫檢查，以免延誤病情。

魏婦回憶，喝下汽水後瞬間失去意識，整個人往後倒。（彰化醫院提供）

彰化醫院神經內科醫師林嶸洲指出，迷走神經從大腦延伸至心臟、腸胃等重要器官，一旦受到過度刺激，會使心跳變慢、血壓下降，導致腦部血流不足而昏厥。（彰化醫院提供）

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