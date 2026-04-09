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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「鐵蛋」鈉含量高 營養師：淺嚐即可

2026/04/09 19:30

台灣小吃「鐵蛋」長年來深受各年齡層歡迎。（資料照、記者歐素美攝）

台灣小吃「鐵蛋」長年來深受各年齡層歡迎。（資料照、記者歐素美攝）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡吃台灣小吃「鐵蛋」，然營養師蔡正亮提醒，鐵蛋的製作過程特殊，定位比較像「過度調味型食物」；特別是需要限制鈉攝取的病人，應避免吃到。

蔡正亮在臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」表示，鐵蛋比較像是「加工更深的蛋」，而不是「升級版的蛋白質來源」。鐵蛋不是單純把蛋煮久一點，而是經過反覆滷製、風乾，再滷、再乾的過程。這樣的處理，會讓蛋的水分慢慢流失，體積變小，同時滷汁的成分一層一層滲進去。

造成的結果是：口感變得更紮實、有嚼勁，味道變得更重、更集中，外表也變得非常的黑金。所以你吃到的鐵蛋，本質上是一顆「被濃縮過的蛋」。

也許你會問，鐵蛋的蛋白質品質如何呢？其實，蛋本來就是高品質蛋白質來源，不論是雞蛋還是鴨蛋。一般水煮蛋的吸收率已經很好了。適度加熱會讓蛋白質變性，會幫助消化。但像鐵蛋這種經過長時間加熱與乾燥的處理，蛋白質結構會變得更緊密。部分研究提到，這種加工過程中，像「離胺酸」這類胺基酸的可利用性，可能會略微下降，同時蛋白質之間的結構連結變多，也可能讓消化酶較難作用。

不過整體來看，蛋白質還是可以被吸收的，只是利用效率可能略低於一般水煮蛋或茶葉蛋。那我們再來談一個更實際：鈉含量。從市售鐵蛋的營養標示來看，每100公克的鈉含量，大約落在1200到2000毫克。而一顆鐵蛋大約20公克左右，換算下來就是：一顆約240到400毫克鈉。實際數值會依品牌與製程不同而有所差異。

目前建議成人每日鈉攝取上限是2000毫克。蔡正亮說明，如果你吃個兩顆鐵蛋，如果再加上外食（湯、滷味、便當配菜），鈉攝取很容易就會超標。因此，以下朋友會需要特別注意，每週吃一到兩顆就好。

蔡正亮特別提醒：高血壓的人，慢性腎臟病，醫師已建議要控制鈉攝取的人，

這些情況下，鐵蛋就不太適合作為日常食物了。那一般大眾可以吃嗎？可以。鐵蛋本身不是問題，只是它的定位比較像「過度調味型食物」，而不是單純補充蛋白質的來源。

如果你今天是想補蛋白質，水煮蛋或茶葉蛋，會是更單純的選擇。但如果是想吃點有味道、有口感的小東西，偶爾吃個一兩顆鐵蛋，其實沒有問題。

蔡正亮強調，蛋本身一直都是好的蛋白質來源，但當加工程度提高之後，你吃進去的就不只是蛋白質，還包括更多的調味與加工帶來的影響。所以關鍵不在「能不能吃鐵蛋」，而是吃加工程度越低，調味越少的蛋才是最好的。

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