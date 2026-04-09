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白沙屯媽祖進香吸46萬人潮 登革熱風險升溫「3大防護必做」

2026/04/09 12:07

白沙屯媽祖進香16日抵達北港朝天宮，預估將湧入百萬人潮。（資料照，記者李文德攝）

白沙屯媽祖進香16日抵達北港朝天宮，預估將湧入百萬人潮。（資料照，記者李文德攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕白沙屯媽祖年度進香即將登場，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於12日深夜起駕，徒步前往雲林北港朝天宮，報名隨香人數已突破46萬人，預估將湧現大規模人潮。隨著天氣轉熱、夏季將至，衛福部疾管署今（9）日提醒，進香期間須特別留意防疫與防蚊措施，避免感染登革熱及腸胃道疾病。

疾管署副署長曾淑慧指出，隨氣溫升高，病媒蚊活動日益頻繁，加上進香活動人潮密集、長時間戶外行走，增加感染風險。特別是路線行經雲林等中南部地區，更需提高警覺。民眾應穿著淺色長袖衣褲、使用含DEET、Picaridin或IR3535成分的防蚊藥劑，並避免陽光直曬、適時補充水分。

根據監測資料顯示，2026年截至4月7日，國內累計33例登革熱確診病例，皆為境外移入，主要來自東南亞，雖低於2024年及2025年同期，但仍存在本土傳播風險。曾淑慧表示，台灣本就存在白線斑蚊與埃及斑蚊，一旦境外移入個案進入社區，可能引發本土疫情，呼籲民眾不可掉以輕心。

全球疫情方面，今（2026）年截至3月已通報超過50萬例登革熱病例及100多例死亡個案，主要集中於美洲地區，以巴西、玻利維亞最為嚴重；亞洲鄰近國家如越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國病例數亦高於去年同期，顯示疫情持續升溫。

除登革熱外，腸胃道疫情同樣需關注。國內上週腹瀉門急診就診達11萬7938人次，雖較前一週下降，但近4週仍通報107起腹瀉群聚事件，以餐飲及旅宿場所為主，其中46起檢出病原體，以諾羅病毒為多。

曾淑慧提醒，參與進香活動應掌握3大防護重點，包括勤洗手維持手部衛生、落實咳嗽禮節避免呼吸道傳染，以及加強防蚊措施。同時，外出用餐應注意環境衛生與食物安全，降低感染風險。若出現發燒、咳嗽或腸胃不適等症狀，應儘速戴口罩就醫並休息。

她強調，「巡、倒、清、刷」仍是預防登革熱最有效的方法，民眾應定期清除積水容器，避免病媒蚊孳生。面對即將到來的大型宗教活動與夏季疫情風險，做好個人防護，才能安心參與年度盛事。

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