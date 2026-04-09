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健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬男因車禍腰椎壓迫性骨折 中醫「藥、針並用」擺脫劇痛

2026/04/09 11:34

奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝表示，骨折後期適度結合中醫調理，針上灸與中藥內外兼治，有助縮短復原時間，減少慢性疼痛。（記者劉婉君攝）

奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝表示，骨折後期適度結合中醫調理，針上灸與中藥內外兼治，有助縮短復原時間，減少慢性疼痛。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕62歲陳先生去（2025）年6月因車禍受傷後，腰痛劇烈且難以活動，經診斷為「第2腰椎壓迫性骨折」，無法久坐、久站，坐起時會因疼痛加重而無力，難以起身，夜晚更痛到難以入眠，1個多月後再檢查，腰部肌肉群非常僵硬，腰椎塌陷惡化，已無法支撐身體重量，導致活動時疼痛。經每週3次「針上灸」療法搭配強筋壯骨中藥，內外兼治，治療4週後疼痛減緩，X光顯示骨質也漸恢復，夜晚不再因疼痛輾轉難眠。

奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝表示，腰椎壓迫性骨折後的疼痛，往往比受傷當下更折磨人，中高齡者因骨質疏鬆、肌肉量流失及脊椎退化，使得脊椎更易因輕微外力受傷骨折，而骨折後引發的肌肉代償性僵硬與結構支撐力不足，又會造成長期疼痛與無法久站、久坐，形成反覆且難以緩解的不適。

任東輝指出，為改善這類骨折後遺症的頑固性疼痛，「針上灸」療法利用針體導熱，將溫熱能量直達深層受損組織，有效鬆解緊繃肌群，並活化成骨細胞；搭配強筋壯骨的中藥內服，由內而外同時修復養分、疏通氣血，有效改善疼痛、不能久站及久坐等後遺症。相關治療均有健保給付。

任東輝提醒，隨著交通事故與跌倒事件增加，中高齡族群骨折問題相當常見，西醫保守治療通常需穿戴背架以支撐脊椎、限制位移並緩解疼痛，一般骨折癒合需約2至3個月，若疼痛過於劇烈或影響日常生活，甚至需要骨水泥手術以穩定骨骼。若在骨折後期適度結合中醫調理，透過針上灸與中藥「內外兼治」，不僅能縮短復原時間，也能減少慢性疼痛與功能障礙。

陳先生因車禍後遺症第2腰椎壓迫性骨折，經任東輝（右）醫師以針上灸搭配中藥內外兼治，疼痛改善。（記者劉婉君攝）

陳先生因車禍後遺症第2腰椎壓迫性骨折，經任東輝（右）醫師以針上灸搭配中藥內外兼治，疼痛改善。（記者劉婉君攝）

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