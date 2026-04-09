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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

癌症治療釀腹瀉、手腳麻木 中醫整合「支持性療法」緩解副作用

2026/04/09 10:44

台北市聯合醫院仁愛院區。（資料照）

台北市聯合醫院仁愛院區。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕癌症治療技術日新月異，西醫常規療法已大幅提升癌症控制率與整體存活率，但過程中，病人常面臨多重副作用與身心壓力，甚至可能因不適過重而中斷療程。台北市立聯合醫院仁愛院區以「中醫腫瘤整合治療」新思維，讓中醫協助癌友順利完成西醫療程。

傳統中醫觀點認為，腫瘤的形成與「正氣虛弱」密切相關，因此治療上以補益正氣、調整體質、提升免疫監控能力為核心，期望降低復發與轉移風險。這一理念仍是中醫腫瘤照護的重要長遠目標。然而，在病人接受密集西醫治療的近期階段，中醫治療策略應有所側重與調整。

臨床觀察指出，病人於放化療、標靶或抗荷爾蒙治療期間，常出現腸胃消化道不適、噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉與頻尿失禁、手足症候群、中樞與周邊神經病變、下肢水腫、皮疹與慢性疼痛等副作用。這些症狀不僅影響生活品質，也可能迫使醫師調整劑量或延後療程，進而影響治療效果。

因此，中醫腫瘤整合治療的當務之急，應著重於緩解這些副作用，協助病人提升體力與耐受度，使其能夠依計畫完成西醫療程。唯有確保西醫治療不中斷，才能實質增加病人的存活率與長期預後。如做乳癌化療的林女士，導致嗅覺喪失、手足麻木，不過因腫瘤整合門診給予中藥真人活命飲加減後，狀況逐漸改善。另外，王女士與吳女士因服用或施打標靶藥物，嚴重腹瀉，中醫腫瘤整合門診開立一貫煎合保和丸後，腹瀉狀況就暫緩。

北市聯醫仁愛院區中醫科主治醫師陳安履指出，中醫師在此階段，除了維持「補正氣」的核心思維，更應主動傾聽病人在治療期間的各種不適，針對個別症狀辨證施治，提供即時且具體的處理方案，而非僅著眼於體質調理或復發預防。透過中西醫協作、階段性目標設定與症狀導向治療，可使中醫真正融入癌症整體治療流程。

他強調，中醫腫瘤整合治療並非取代西醫，而是成為支持性療法的重要一環。透過減輕副作用、穩定身心狀態與強化病人治療信心，中醫能協助病人走完整個抗癌歷程，最終達成延長存活、改善預後與提升生活品質的目標。

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