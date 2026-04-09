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竹縣長照考評 全國名列前茅

2026/04/09 10:01

新竹縣持續佈建長照服務據點，提升社區服務可近性，同時強化居家服務、日間照顧等服務，讓長照服務更多元與彈性。（記者黃美珠攝）

新竹縣持續佈建長照服務據點，提升社區服務可近性，同時強化居家服務、日間照顧等服務，讓長照服務更多元與彈性。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的長照業務原本在全國評比中敬陪末座，位列分組最後、全國倒數第6名。經過徹底檢討後，今（9）日公布結果：前一年度的業務推動表現一雪前恥，獲得衛福部考核，在2025年地方衛生機關業務考評中，獲得分組第2名、全國第4名的好成績，將在明天（10日）的「全國衛政及社政首長大會」中獲中央表揚。

新竹縣在2024年前述業務考評中，名列第2組最後一名、全國22縣市排名第16名，敬陪末座。縣府因此繼2024年臨時成立任務編組的「長期照顧管理中心」後，今年元旦再成立高齡長照處做服務整合、改善流程且重新盤點資源等多個策進策略，強化縣內的長照服務品質與量能，結果去年的業務考核結果，不僅榮獲分組第2名，並以89.90分的成績，跳升為全國22縣市的第4名，這是長照服務專線1966服務人員跟所有長照人員全心投入，加上跨局處合作的成果。

高齡長照處長許瑜庭說，他們將持續佈建長照服務據點，提升社區服務可近性，同時強化居家服務、日間照顧、家庭照顧者支持及失能失智整合服務，讓長照服務更多元與彈性。

新竹縣的長照業務考評從全國敬陪末座，今年獲肯定成為名列前茅的績優縣市，明天將獲中央表揚。（記者黃美珠攝）

新竹縣的長照業務考評從全國敬陪末座，今年獲肯定成為名列前茅的績優縣市，明天將獲中央表揚。（記者黃美珠攝）

新竹縣將持續佈建長照服務據點，提升社區服務可近性等。（記者黃美珠攝）

新竹縣將持續佈建長照服務據點，提升社區服務可近性等。（記者黃美珠攝）

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