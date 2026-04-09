自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

甜甜價》營養爆表高麗菜別再放到爛掉 這樣保存1個月不壞

2026/04/09 07:16

高麗菜盛產，市場價很甜。營養師陳珮淳表示，外葉切細加上蒜、油快炒，脂溶性營養吸收更佳。（資料照）

高麗菜盛產，市場價很甜。營養師陳珮淳表示，外葉切細加上蒜、油快炒，脂溶性營養吸收更佳。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕青脆口感的高麗菜價崩，高山高麗菜品質如初秋，一顆不到50元，很多採買人看了心動卻不敢狂掃，怕不能久放。農糧署表示，有2方法冷凍保存可達月餘，不過放陰涼處約可保存3-4日。

根據農業部「樂活營養師」官網分享，高麗菜含有維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素。高麗菜含有豐富的人體必需微量元素，其中鈣、鐵、磷的含量在各類蔬菜中名列前5名，又以鈣的含量最為豐富，是黃瓜的5倍、番茄的7倍之多。

高麗菜所含的維生素K具有凝固血液的功效，維生素U可以促進胃的新陳代謝、促進胃的黏膜修復；膳食纖維可以促進排便。

高麗菜中的纖維含量豐富卻粗糙，所以消化功能不彰、脾胃虛寒或腹瀉的人最好少吃，以免不適。高麗菜的某些成分會抑制甲狀腺機能，因此甲狀腺功能失調者切忌大量食用。

如此優質的高麗菜，不少人都想捧幾顆回家，根據農糧署臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，有冷藏、冷凍兩種方式，都能保存營養不流失：

●冷藏：
1.菜刀挖掉菜心：高麗菜水分會從中心流失，所以要用刀尖挖掉菜心。

2.塞入沾濕的紙巾：挖掉的部分填入沾濕的紙巾，直到要使用前一直這麼放著即可。

3.用報紙包：
用報紙包好，裝入塑膠袋，稍微封住袋口，放冷藏保存。

農糧署指出，放入冷藏處約可保存2週。

●冷凍：
1.切絲、放入保鮮袋，擠出空氣。
2.揉鹽、擠出水分後，放入保鮮袋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中