甜甜價》營養爆表高麗菜別再放到爛掉 這樣保存1個月不壞

高麗菜盛產，市場價很甜。營養師陳珮淳表示，外葉切細加上蒜、油快炒，脂溶性營養吸收更佳。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕青脆口感的高麗菜價崩，高山高麗菜品質如初秋，一顆不到50元，很多採買人看了心動卻不敢狂掃，怕不能久放。農糧署表示，有2方法冷凍保存可達月餘，不過放陰涼處約可保存3-4日。

根據農業部「樂活營養師」官網分享，高麗菜含有維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素。高麗菜含有豐富的人體必需微量元素，其中鈣、鐵、磷的含量在各類蔬菜中名列前5名，又以鈣的含量最為豐富，是黃瓜的5倍、番茄的7倍之多。

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高麗菜所含的維生素K具有凝固血液的功效，維生素U可以促進胃的新陳代謝、促進胃的黏膜修復；膳食纖維可以促進排便。

高麗菜中的纖維含量豐富卻粗糙，所以消化功能不彰、脾胃虛寒或腹瀉的人最好少吃，以免不適。高麗菜的某些成分會抑制甲狀腺機能，因此甲狀腺功能失調者切忌大量食用。

如此優質的高麗菜，不少人都想捧幾顆回家，根據農糧署臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，有冷藏、冷凍兩種方式，都能保存營養不流失：

●冷藏：

1.菜刀挖掉菜心：高麗菜水分會從中心流失，所以要用刀尖挖掉菜心。

2.塞入沾濕的紙巾：挖掉的部分填入沾濕的紙巾，直到要使用前一直這麼放著即可。

3.用報紙包：

用報紙包好，裝入塑膠袋，稍微封住袋口，放冷藏保存。

農糧署指出，放入冷藏處約可保存2週。

●冷凍：

1.切絲、放入保鮮袋，擠出空氣。

2.揉鹽、擠出水分後，放入保鮮袋。

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