阻斷痛處增生微血管 台東女校長手能高舉近貼耳

經過術式減去疼痛，校長才能更輕鬆復健、手高舉可近乎貼耳。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東馬偕醫院如今有了微細動脈栓塞止痛術（TAME），在安塑國小校長吳素貞，2年前因五十肩痛到連生活基本的上下床、梳頭髮、拿蓮蓬頭、穿內衣都困難，曾尋求骨科、推拿、復健等治療都未見改善，透過術式以健保給付外加約800元的醫材費用，挺過9分疼痛才能順利復健。

吳素貞說，五十肩還真的就是「50歲的生日禮物」，就在當天在台東馬偕放射線科陳嘉泓門診，被診斷為五十肩，原本手只能僅平舉90度，如今可舉到快能貼耳，以前還曾為了復健電療、拔罐、熱敷，幾乎坊間有的都做過皆無效，痛感如果以十分為滿分，我快要到九分，痛到睡不著，連起床、開車等日常動作都變得非常艱難。

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這項術式對吳校長來說是「減痛」，以供其更有效搭配復健，將肩膀周遭沾黏組織恢復靈活，吳說，全程只付健保費，頂多所用藥材再多付800元左右。

醫師陳嘉泓表示，以往治療關節疼痛先考慮肌肉或周邊軟組織因受傷、感染、或發炎，緩解疼痛卻非主要目標，近年來才發現，受傷區域增生微血管才是讓患處產生痛覺主因，這些血管旁會伴隨新生的痛覺神經纖維（C-fibers），不斷向大腦傳遞疼痛訊號。發炎物質與痛覺神經、血管異常增生間形成惡性循環。

陳嘉泓表示，這項術式由日本發明，目前在西部已十分發達，台東則由馬偕開始，其過程即是以放射用顯影劑搭配抗生素由手腕或鼠蹊注射入患部，道理與處理腫瘤栓塞相同，以顯影劑顆粒阻斷患處新生血管即減少疼痛。就更容易進行復健及運動訓練，從而改善關節炎、肌腱炎等難以擺脫的困擾。只要疼痛持續超過3個月，經藥物、復健等傳統治療無效的「頑固性疼痛」患者皆可評估使用此法。

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