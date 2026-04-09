健康網》別等退休才後悔！ 醫：這樣準備才能不孤獨老去

醫師陳豐偉指出，身體是健康了但比以前更寂寞、「孤獨死」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現在65歲的老人健康程度像是以前50幾歲的人。醫師陳豐偉指出，身體是健康了但比以前更寂寞、「孤獨死」。女性一樣會有「退休後社會性死亡」的問題，但調適能力通常比男生好，甚至從來沒感覺到這是個問題。

陳豐偉在臉書發文分享，他表示，根據南韓的「孤獨死」統計，男性佔了81.7%。他引述丹麥期刊研究發現，女性的生活重心與自我價值感有較廣泛的面向，如家庭、人際等，在退休後適應力較強。男性則傾向將自身價值與長期工作角色緊密聯繫，當職業生涯結束時，自我價值感容易大幅下滑。

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在韓、日、台的男人退休後社會性死亡的問題，恐怕會比歐美國家更嚴重。陳豐偉指出，當工作、收入、專業能力或「被需要」的機會消失時，內在思維很容易變成：我沒用了、我不再重要、我變成負擔、我被社會淘汰。

加上不少男性的人際連結是「一起做事」建立的，當角色喪失時，會把場景直接抽走，連帶讓關係也「自然蒸發」。這會加速社交萎縮，形成「孤立感」的溫床。他則建議在不同年齡層時，可以這樣安排：

●40-49歲：

可以努力的目標是，先讓自己每星期有一個跟工作無關的社交互動，有兩個可以不用工作職稱描述自己的角色，先把人生從單核心（只有工作）變成雙核心或三核心。

●50-59歲：

可以開始測試顧問、志工、教學、導師、接案、小型創業等橋接角色，主動把學生時代、舊同事、社區或同好關係穩定下來。這階段的人生目標，通常不是再衝一次職涯高峰，而是降低失去工作的人生衝擊。

●在退休前1-2年：

就要認真思考「退休後第一個 90 天」。每週固定運動時段、時常見面與通話的名單、讓自己有存在感的社會角色，以及一個能持續學習或經驗分享的興趣嗜好。如果還要繼續工作，也應在這時就談好顧問、兼職或專案角色。

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