自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》別等退休才後悔！ 醫：這樣準備才能不孤獨老去

2026/04/09 14:11

醫師陳豐偉指出，身體是健康了但比以前更寂寞、「孤獨死」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師陳豐偉指出，身體是健康了但比以前更寂寞、「孤獨死」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現在65歲的老人健康程度像是以前50幾歲的人。醫師陳豐偉指出，身體是健康了但比以前更寂寞、「孤獨死」。女性一樣會有「退休後社會性死亡」的問題，但調適能力通常比男生好，甚至從來沒感覺到這是個問題。

陳豐偉在臉書發文分享，他表示，根據南韓的「孤獨死」統計，男性佔了81.7%。他引述丹麥期刊研究發現，女性的生活重心與自我價值感有較廣泛的面向，如家庭、人際等，在退休後適應力較強。男性則傾向將自身價值與長期工作角色緊密聯繫，當職業生涯結束時，自我價值感容易大幅下滑。

在韓、日、台的男人退休後社會性死亡的問題，恐怕會比歐美國家更嚴重。陳豐偉指出，當工作、收入、專業能力或「被需要」的機會消失時，內在思維很容易變成：我沒用了、我不再重要、我變成負擔、我被社會淘汰。

加上不少男性的人際連結是「一起做事」建立的，當角色喪失時，會把場景直接抽走，連帶讓關係也「自然蒸發」。這會加速社交萎縮，形成「孤立感」的溫床。他則建議在不同年齡層時，可以這樣安排：

●40-49歲：
可以努力的目標是，先讓自己每星期有一個跟工作無關的社交互動，有兩個可以不用工作職稱描述自己的角色，先把人生從單核心（只有工作）變成雙核心或三核心。

●50-59歲：
可以開始測試顧問、志工、教學、導師、接案、小型創業等橋接角色，主動把學生時代、舊同事、社區或同好關係穩定下來。這階段的人生目標，通常不是再衝一次職涯高峰，而是降低失去工作的人生衝擊。

●在退休前1-2年：
就要認真思考「退休後第一個 90 天」。每週固定運動時段、時常見面與通話的名單、讓自己有存在感的社會角色，以及一個能持續學習或經驗分享的興趣嗜好。如果還要繼續工作，也應在這時就談好顧問、兼職或專案角色。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中