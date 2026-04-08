健康網》李亞萍頻傳健康警訊！ 醫揭單是失眠也不是老化那麼簡單

李亞萍（左）過去被爆有失智症前兆，右為兒媳柔柔。根據亞東醫院衛教資料指出，不必強求老年時期睡眠的狀況如同青壯年時期。（資料照，鴻凱娛樂提供）





〔健康頻道／綜合報導〕74歲本土藝人李亞萍近年來身體不時傳不佳情況，事後余天又透露，健檢結果一切正常。不過，媳婦柔柔則道出，婆婆很常失眠、想太多，但如果睡得好就會讓精神狀況會比較好一點。

李亞萍自去（2025）年不斷傳出患有失智，是由於她長年患有憂鬱症、自閉與躁鬱情緒障礙所引發的併發症。兒女指她的狀況時好時壞，柔柔更是說：「睡好時，精神會好一些」。

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根據亞東醫院衛教資料指出，據研究顯示人類一生中從出生到老年期總體睡眠時間趨勢是逐步降低的，並且合併深度睡眠時間的減少，若以自然生物學的角度來看，實在不需要強求老年時期睡眠的狀況如同青壯年時期。

亞東醫師指出，當老年人開始有睡眠問題後，常見到的就是生活作息和家人漸趨相異，經常晚餐過後沒多久就有睡意想躺床，由於深度睡眠變少常常半夜上廁所或大清晨早起來閒蕩，卻又可能尚未完全清醒或光線昏暗下增加跌倒的風險，或是在白天常感到睡眠不足而精神不濟，經常打瞌睡甚至賴床而減少了白天的活動量，更痛苦的是白天無效的休息，間接影響了自身情緒和規律作息時鐘。

家中長輩發生睡眠問題時，除了長輩自身的困擾，對於負責照顧長輩或在外打拚經濟的年輕一輩的成員也常感到壓力的氛圍。至於常見老年人失眠因素：

●腦部本身退化或疾病：諸如中樞性睡眠呼吸中止症、失智症、腦血管疾病、腦部舊有傷害，或是腦部腫瘤等。

●急慢性內外科生理疾病：諸如輕微感染的感冒、嚴重的呼吸道、泌尿道、全身性感染，慢性病如糖尿病、心肝肺腎等器官衰竭、氣喘、慢性呼吸道疾病、胃食道逆流，外傷創傷、關節病變、慢性疼痛等。

●生理結構性問題：阻塞型睡眠呼吸中止症、肥胖、其他鼻咽口腔的結構異常因素。

●老年相關情緒和失落議題：孤獨、疾病焦慮、周遭親友死亡、與家人的情感聯繫、憂鬱症。

●長期的睡眠不利因子：個性易緊張焦慮、生活壓力大、年輕時期就有睡眠問題、從事需調時差的工作。

●不良生活習慣：菸、酒、使用非處方或非法藥物、重度咖啡因飲料、飲食習慣不佳（暴飲暴食、宵夜、重口味食物）、熬夜造成日夜作息不規律。

●環境因素：老年人對於睡眠環境較為敏感，像噪音、光線、床鋪軟硬、房間氣味、溫度變化等刺激。

●原發性睡眠問題：老化引起的睡眠品質下降、睡眠期的肢體肌肉抽動、快速動眼期引起的多夢淺眠等。

余祥銓也透露李亞萍近況，有次她穿高跟鞋陪錄影，結束喊著腰酸背痛，還說要去住院。不過，近期檢查都沒有問題，醫師都說是心情的關係。

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