健康網》破解拉肚子、便秘、脹氣 營養師：養腸胃先從食療做起

拉肚子、脹氣、便秘有法可解，營養師彭逸珊教你，可用最簡單的方式養腸胃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃常不預警鬧脾氣，緊接著心情、皮膚、甚至免疫力都會跟著走下坡。營養師彭逸珊提醒，想要養好腸胃，很多人直覺要補充益生菌，但首要任務應先把狀況穩定下來後再吃益菌為宜。

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，一起用最簡單的方式養腸胃有3大面向：

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●拉肚子避食

1.乳製品：乳糖不耐症是很多人的痛，建議換成無乳糖鮮奶。

2.生食：未經充分加熱的食物可能帶菌，腸胃弱的人先別碰。

3.辛辣食物：減少刺激，讓消化道休息。

●常便秘：

1.高纖蔬果：膳食纖維是順暢的必備法寶，高纖蔬菜、水果不可少。

2.優質油脂：很多人減肥不敢吃油，結果腸道太乾變「卡關」。記得補充酪梨、堅果或好油！

3.足量水分：這是最基礎的！公式請記好：體重（kg）×35 ml。很重要的是，補充水分不夠，纖維再多也是塞在腸道裡！

●吃完飯易脹氣：

1.十字花科蔬菜（綠花椰、高麗菜）： 雖然營養，但硫化物易產氣。

2.洋蔥：寡糖成分對某些人來說是脹氣元凶。

3.補充消化酵素：酵素能幫你把大分子食物拆解，降低消化負擔。

彭逸珊說，腸胃就像我們身體的「第二個大腦」，掌握住這些要訣，腸道會愈來愈健康。

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