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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》硬不起來不是年紀大 醫警：恐是心血管警訊

2026/04/09 19:16

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，男性出現勃起障礙問題，其實不只是年紀大、太累或性功能問題，更可能是心血管問題的早期警訊；情境照。（圖取自shutterstock

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，男性出現勃起障礙問題，其實不只是年紀大、太累或性功能問題，更可能是心血管問題的早期警訊；情境照。（圖取自shutterstock

〔健康頻道／綜合報導〕男性因勃起障礙（ED）困擾時，往往以為只是年紀大或是生殖系統問題。就診時，也常疑惑，為何醫師還會詢問血壓、血糖等數值。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，出現勃起障礙，其實不只是性功能問題，更可能是心血管問題的早期警訊。

勃起障礙可能是心血管警訊？江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文分享，許多男性因性功能問題鼓起勇氣前往泌尿科看診，不解醫師為何劈頭詢問：「你最近有量過血壓跟血糖嗎？」心中納悶：「我來看下半身，問我心臟、血糖幹嘛？」他表示，原因在於很多人以為勃起障礙只是單純與老化或太累有關，其實，醫學界公認：勃起障礙往往是心肌梗塞或中風等心血管疾病的「早期警報器」。

江佩璋說明，這是因為陰莖的海綿體裡，佈滿了極度微小的血管，當出現高血壓、高血糖或高血脂（三高）時，血管內皮會最先受損，並且逐漸硬化；由於陰莖血管比心臟的冠狀動脈更為細小，因此，往往也會更早出現阻塞。

江佩璋進一步說，根據研究顯示，出現勃起障礙的男性，在未來3-5年內，發生心血管疾病的機率，也會大幅增加。因此，對於出現勃起障礙的男性，他也特別提出以下3個注意事項，提醒應提高警覺，才能防患於未然：

1.把勃起障礙當成健康警訊：別只急著吃壯陽藥，趕快去做個抽血健檢才是最重要。

2.嚴格控制三高指標：血壓、血糖降下來，血管彈性恢復，勃起功能也會改善。

3.警覺胸悶症狀：若伴隨走路會喘、胸口悶痛，建議立刻轉診心臟內科做進一步檢查。江佩璋強調，性功能下降並非單純年齡問題，血糖、血壓均會影響心血管健康，進而造成勃起障礙問題。日常除應定期測量血壓、血糖，也應留意是否有胸悶、氣促、嚴重疲倦等警訊，及早就醫檢查。

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