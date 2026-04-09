健康網》吃魚油降膽固醇是錯的 營養師：壞膽固醇恐增加

營養師邱世昕指出，魚油功用在於抗發炎、降低三酸甘油酯，吃錯高劑量的特定魚油，不僅無法降低壞膽固醇，甚至可能導致數據上升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了降低膽固醇選擇補充魚油，但實際效果恐怕與你想的不一樣。營養師邱世昕分享，一名60歲女性長期服用高價魚油，健檢時卻發現，壞膽固醇（LDL）數值依舊出現紅字，令她相當不解。他指出，魚油功用其實在於抗發炎、降低三酸甘油酯，吃錯高劑量的特定魚油，不僅無法降低壞膽固醇，甚至可能導致數據上升。

邱世昕於臉書發文指出，魚油中的Omega-3脂肪酸（EPA、DHA），主要功用在於抗發炎及降低三酸甘油酯（中性脂肪），但對降低LDL（壞膽固醇）的效果其實非常微弱。某些醫學文獻中甚至發現，攝取高劑量的特定魚油，可能反而導致壞膽固醇數值微幅上升。

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邱世昕進一步說明，若想有效降低壞膽固醇，建議飲食可從以下2大血管清道夫著手：

●攝取水溶性膳食纖維：如燕麥、蘋果、秋葵、木耳等，這些水溶性纖維會在腸道裡把膽酸包覆起來並連同糞便排出。此時，肝臟為了製造新的膽酸，就會被迫去消耗血液中的壞膽固醇，進而降低LDL數值。

●補充足夠卵磷脂：黃豆與蛋黃裡的卵磷脂，如同洗碗精一樣，可以把血液裡的大塊脂肪乳化成小分子，維持血管通暢，不再「黏T T」。

邱世昕強調，吃魚油並不能夠降低壞膽固醇，尤其攝取保健食品若吃錯，即使長期補充也難以改善數值，提醒千萬別再踩雷亂吃。

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