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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛癢忍不住狂揉 醫警5傷害：青光眼找上門

2026/04/08 22:11

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，揉眼睛可能導致散光度數加深等狀況，傷害可能比你想得還嚴重，應特別小心；情境照。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，揉眼睛可能導致散光度數加深等狀況，傷害可能比你想得還嚴重，應特別小心；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛癢的時候用力揉一揉，令人感到瞬間舒暢。但你知道嗎？這個習慣性的小動作，可能正在悄悄毀掉你的眼睛健康。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，揉眼睛不只是小事，長期下來可能導致散光度數加深、青光眼風險上升、感染風險增加、微血管破裂、眼周老化等狀況，一個動作帶來的傷害，可能比你想像中嚴重，提醒應特別小心。

揉眼5大傷害一次看

粘靖旻於臉書粉專「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術 （高雄五福）」發文說明，揉眼睛的壞處，包括以下5大項：

散光度數加深：揉眼睛時，手指對眼球施加的壓力，遠比你以為的大。長期反覆施壓，會讓角膜結構慢慢變薄。

眼壓瞬間飆高，青光眼風險升：用力揉眼睛的瞬間，眼內壓力會急速升高。偶爾一次問題不大，但若每天反覆揉、用力揉，長期下來，對視神經的傷害會慢慢累積。尤其本來就有青光眼家族史或眼壓偏高者，這個習慣絕對要戒掉。

細菌病毒入眼，感染風險增：手是全身細菌最多的地方之一。揉眼睛等於把手上的細菌、病毒、髒污直接帶進眼睛，結膜炎、麥粒腫（針眼）、甚至更嚴重的角膜感染，很多都是這樣感染的。洗得再乾淨的手，也比不上完全不碰眼睛。

微血管破裂，白眼球變紅：用力揉眼，眼白上的細小微血管很容易破裂，出現一片紅色血絲或血斑，看起來也很嚇人。雖然通常會自行吸收，但若反覆發生，代表這個動作已經傷害眼睛。

加速眼周老化，黑眼圈、皺紋出現：眼周肌膚是全臉最薄、最脆弱的地方，反覆摩擦拉扯，膠原蛋白流失加速，細紋、鬆弛、黑眼圈全部都會提早報到。花再多錢買眼霜，也補不回被揉壞的眼周皮膚。

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