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健康網》清明過後 敏感肌「困難開局」免驚

2026/04/13 10:42

健康網》清明過後 敏感肌「困難開局」免驚

對酒糟肌、敏感肌或脂漏性皮膚炎者，炎熱與潮濕是一年之初的「困難開局」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕清明過後，暑氣與濕氣漸增。對皮膚健康的人來說，這是代謝的黃金期；但對於酒糟肌、敏感肌或脂漏性皮膚炎的朋友，這簡直是「困難開局」。中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜指出，現代人愛抗痘、愛刷酸，導致敏感肌盛行率高達75%的現狀下，皮膚的「天然防護罩」早已傷痕累累。一旦遇上初夏的熱、曬、汗衝擊，臉部乾紅與刺痛就會爆發。這時你需要的不是採買最新保養品，而是學會如何正確護理，「溫柔止損」。

為什麼踏青後「臉紅就變黑」？解密3大物理衝擊

從初夏開始，戶外多待一天，皮膚就必須面對三場硬仗：

1.血管大擴張：為了散熱，臉部微血管會像雨季的河道般迅速擴張。「在視覺上，暗紅與暗黑往往只有一線之隔。」

2.汗化學騷擾：汗水裡的鹽分與尿素會滲入角質間隙。對屏障脆弱的人來說，這是強烈的發炎誘因，隨之而來的乾燥堆積會讓膚色瞬間暗沈。

3.紫外線曬黑：UVB與UVA會對細胞造成急慢性刺激。發炎後的色素沉澱（PIH）正是「曬後變黑」的元兇。

誰在暗處補刀？揪出敏弱肌的「熱情三刺客」

宋奉宜提醒，門診不乏踏青後臉紅得像火燒山，猛噴市售保濕噴霧卻更乾燥、更暗黑的發炎案例。美白與保濕最怕這三個敵人：

1.太陽：避曬永遠是唯一王道！特別是年輕人皮脂旺盛，擦防曬乳常會堵塞冒痘。請優先選擇戴帽、撐傘、穿長袖，並避開正午出門。

2.汗水：汗水對敏弱肌膚是絕對的發炎訊號。醫師認可的私房招數是用常溫水或溫涼水潑洗，既安全又省錢。吸汗時可以用面紙輕按，絕對不要摩擦！

3.悶熱：熱能誘發血管擴張，使發炎更明顯。溫涼水潑洗除了去汗還能降溫。記住，絕對不要使用冰塊「暴力冰敷」，以免溫差過大造成二度傷害。

居家保養的絕對禁區：別在傷口上灑辣椒粉！

有些朋友掃墓回家覺得臉部燻熱，就趕快敷上美白面膜。宋奉宜警示，在皮膚的「災後重建期」，請守住兩大禁令：

1.嚴禁熱水與摩擦：熱水會讓浸軟的角質更軟爛，摩擦則會損傷屏障。請用溫冷水輕柔潑洗；少發炎就能少變黑。

2.嚴禁酸類與強效美白：發炎時任何保養利器都可能變成凶器。謹守只用清水原則，就能避開錯誤成分的過度滲入。

救命警訊！這3種狀況請立刻找醫師

雖然多數不適都能自行平息，但出現以下狀況時硬撐，一定要盡快尋求專業皮膚科醫師協助，透過肌膚監測找回健康的天然防護：

1.不適感持續擴大：泛紅變水泡，或出現大面積粉刺、脫皮。

2.嚴重干擾生活：刺痛超過3天不退，甚至刺癢惡化到睡不著。

3.舊患再度惡化：熱、曬與汗水使原有的酒糟肌或脂漏性皮膚炎等症狀加重。

恢復自癒力，才是最強的護膚神器

宋奉宜提醒，如果面對紅腫卻感到迷惘，只要記住沒有證據的盲目保養將讓膚況愈走愈歪；信任身體的強大自癒能力。放下複雜的保養追求，守住「避曬、避熱、避摩擦」這七字箴言；提供皮膚一些休息空間，讓它有自然痊癒的機會。

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