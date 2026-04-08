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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》別怕「男性更年期」中醫談調理

2026/04/08 21:36

壓力大、易怒、失眠、情緒低落，可能是男性更年期發作的表現。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock））

壓力大、易怒、失眠、情緒低落，可能是男性更年期發作的表現。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock））

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師林冠良在臉書粉專「中醫擺渡人 林冠良」表示，你自己或是妳的老公最近變了一個人？常常疲勞、暴躁、沒勁？別懷疑，那可能是「男性更年期」。

林冠良表示，大家有沒有發現身邊的阿北、爸爸，甚至是親愛的老公，到了四十、五十歲，突然變得像「天氣瓶」一樣難以預測？以前那個一肩扛起家計、體力無限的鋼鐵人，現在下班只會躺在沙發上秒睡打呼；以前脾氣溫和，現在卻為了芝麻綠豆小事暴跳如雷，甚至對原本熱愛的興趣（比如釣魚、打球，甚至還有房事）都變得興致缺缺？大家心裡可能都在嘀咕：「這人是工作太累，還是提早失智了？」

其實，我們可能都錯怪他們了！他們可能正在經歷一個男性不能說的祕密：男性更年期（Andropause）。這些「神祕症狀」其實都是身體發出的警訊，告訴我們：「荷爾蒙工廠出了問題！」。除了常見的體力變差、情緒不穩、性慾減退，甚至還會悄悄埋下骨質疏鬆、心血管疾病的種子。

科學定義與中西醫雙重療法

1. 科學定義：不再是「心裡作用」：在醫學上，男性更年期有更精確的名字，叫做「遲發性性腺功能低下症（Late-Onset Hypogonadism, LOH）」或「睪固酮低下症」。它的診斷非常科學，不能只看症狀。根據歐洲泌尿外科協會（EAU）的最新指南，必須同時滿足兩個條件：

（1） 臨床症狀： 出現性慾降低、勃起功能障礙、容易疲勞、焦慮、注意力不集中等症狀（可使用 ADAM 量表自我評估）。

（2） 抽血數據：血液中「游離睪固酮」或「總睪固酮」的數值低於特定門檻（12nmol/L）。

所以，別再說那是「想太多」或「太累」了，這可是有血有肉的生理問題！

2. 男性更年期與女性更年期最大的不同，在於「速度」與「終點」。

（1）女性（急轉直下）： 卵巢功能在短時間內（約 50 歲前後）快速衰退，月經徹底停止。

（2）男性（溫水煮青蛙）：睪固酮約在 40 歲後，以每年 1% 到 2% 的速度緩慢下降。這就像一個緩慢漏氣的氣球，雖然不會馬上變形，但總有一天會讓你覺得「沒氣了」。也因為過程太過緩慢，許多男性會將症狀誤認為是正常的「老化」，而錯過了最佳的介入時機。

3. 有機會治療嗎？答案是：有的！而且有效！ 如果抽血確認數據過低且症狀嚴重，西醫會採取「男性荷爾蒙補充療法」（TRT）。這包括針劑、凝膠或貼片，能有效增加體內睪固酮濃度，改善性功能、提升體力、甚至保護骨骼健康。

而且，2025 年最新的大型臨床試驗（如 TRAVERSE trial）已經證實，只要在醫師監督下正確使用，對於心血管的安全性是令人放心的，不必過度恐慌！

4. 中醫如何看待？不只是補，更要「調」與「理」。如果對荷爾蒙補充有顧慮，或者症狀較輕微，中醫提供了另一個智慧的選擇。中醫常將男性更年期歸類為「損怯」、「陽痿」或「腎虛」的範疇。但請注意，中醫的「腎」是一個系統，而不僅僅是兩顆腰子。

中醫的治療核心是「辨證論治」與「多靶點調節」：

腎陽虛型： 表現為怕冷、夜尿多、體力大不如前、勃起功能不佳。中醫常使用補腎陽的方劑（如右歸丸）。

肝鬱氣滯型：表現為壓力大、易怒、失眠、情緒低落。治療會著重於疏肝解鬱。

研究已經證實，中藥複方能透過改善微循環、調節下視丘-垂體-性腺軸（HPG 軸）來提升男性功能，對於不適合使用荷爾蒙治療的人（如擔心攝護腺風險者），中醫常是首選的輔助療法。

針灸也是一個很好的輔助，能協助調節情緒、緩解潮紅、改善失眠，證實了針灸在男性荷爾蒙管理中的價值。

居家保養全攻略，從此刻開始！不論您選擇中醫、西醫，還是目前症狀還好，「生活型態的改變」絕對是所有保健措施的基礎，甚至有時候比吃藥還重要。這裡有套實證無敵的「居家保養組合拳」：

1. 飲食與保健品：吃對原料才能開工

鋅： 鋅是睪固酮合成的關鍵。多吃牡蠣、蛤蜊、南瓜子、堅果、瘦紅肉。

維生素 D： 補充適量維生素 D 能顯著提升總睪固酮水平。每天曬太陽 15 分鐘，或多攝取鮭魚、蛋黃。

Omega-3：保護心血管，抗發炎。多吃深海魚油、亞麻仁油。

遠離「加工糖」：高血糖會直接抑制睪固酮分泌。

2. 運動策略：大肌群「重訓」是關鍵

別以為只要慢跑就好，最有效提升睪固酮的是阻力訓練（負重重訓）。

（1）居家策略： 重點放在深蹲、硬舉、臥推等徵召大肌肉群的多關節運動。重訓與有氧的比例建議約為 2:1。

3. 生活作息：最便宜卻最難做到的保健品。

（1）睡眠（最重要）： 睪固酮多在深層睡眠時合成。每天應睡足 7 至 8 小時。

（2）體重控制：脂肪會將睪固酮轉化為雌激素。肥胖會形成惡性循環（胖 ->睪固酮低->更容易胖）。

（3）壓力管理：長期壓力產生的壓力荷爾蒙（皮質醇）會抑制睪固酮。

4. 給家人的小叮嚀

如果您是家人，請給予這時期的男性更多的理解與包容。鼓勵他們運動、陪他們一起吃得健康，最重要的是，鼓勵他們就醫。這不是軟弱，而是為了更好的生活品質。

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