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健康網》健友們慎防夜尿 醫：這些狀況要就醫

2026/04/08 21:01

你是熱愛運動與健身的「健友」們，要高度關注睡眠品質。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

你是熱愛運動與健身的「健友」們，要高度關注睡眠品質。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕若你是熱愛運動與健身的「健友」們，要高度關注睡眠品質。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」分享，他聽到有教練與學員討論：晚上起來尿尿、以及睡不好影響訓練的狀況。胡蔚祥表示，尿尿跟肌肉成長和訓練品質有很大的關係，尤其是晚上起床尿尿。

睡眠對肌肉超重要

胡蔚祥表示，深層睡眠是生長激素和睪固酮分泌的重點時刻，這時候蛋白質合成效率很高。如果半夜一直醒來上廁所，導致睡眠碎片化，生長激素分泌受影響，睪固酮節律也會被打亂。最後就是恢復變差、肌肉成長變慢健身的幾個習慣特別容易導致夜尿：

喝水時間分配錯誤：晚上訓練後大量補水、睡前還在灌水或是喝蛋白，晚上尿尿自然多到膀胱裝不下。

傍晚或晚上訓練，攝取咖啡因和pre-workout：這些成分讓你夜間利尿影響睡眠。

高蛋白飲食：蛋白質代謝產生尿素，可能增加腎臟排泄的需求。

減脂大量喝水搭配低鈉飲食：血液被稀釋，抑制抗利尿激素分泌，降低夜間回收水分能力。

一般來說，年輕與中壯年人夜間的尿量約少於一天尿量的20%，若是大於這個數字可能就有夜間多尿，要考慮生活習慣和身體狀況有沒有需要改變的地方。但是有些夜尿並不只是生活習慣的問題，如果你有每晚2次以上夜尿、白天也頻尿尿很急、睡眠品質長期很差、合併疲勞及性慾下降，請考慮尋求泌尿科醫師的醫療協助。

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