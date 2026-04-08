「癌友心理諮商」試辦計畫最快7月上路 每人最高享12次免費諮商

響應世界心理腫瘤日「Make it Visible」，台灣癌症基金會攜手亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦「讓心理被看見」行動，透過記者會、音樂演出與體驗活動，呼籲將心理支持納入癌症照護核心。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣每年約13萬人罹癌，心理壓力成隱形危機。為減輕癌友及其家屬的心理負擔，衛福部將啟動「癌友心理諮商」試辦計畫，最快7月上路，一路到明年底，為期一年半。該計畫編列8000萬元預算，將提供符合條件的癌友及家屬專業心理支持，每人最高可獲得12次免費心理諮商，預估將有8000人受惠。

癌症長年位居國人十大死因之首，隨醫療進步，存活率逐年提升，但心理照護仍是被忽略的一環。響應世界心理腫瘤日「Make it Visible」，台灣癌症基金會今攜手亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦「讓心理被看見」行動，透過記者會、音樂演出與體驗活動，呼籲將心理支持納入癌症照護核心。

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台灣癌症基金會統計，自2013年起已提供超過4290人次心理諮商服務，發現癌症帶來的不只是疾病，而是至少40種「失去與害怕」，涵蓋身體健康、家庭關係、工作能力、生活控制感與生命意義等6大面向。副執行長蔡麗娟指出，癌症不是單一事件，而是對「自我存在感」的全面衝擊，甚至可能讓患者逐漸與社會脫節。

衛福部心健司推動「癌友心理諮商」試辦計畫再擴大，從原先規劃的肺癌、頭頸癌為主，進一步納入乳癌族群，並開放不限癌別，只要經醫療團隊評估有需求的患者皆可加入，盼補足癌症照護中長期被忽視的心理支持。

心健司長陳柏熹表示，初期選定肺癌、頭頸癌與乳癌，主要因這些癌別的心理諮商指引已建置完成，但考量其他癌症患者，特別是病情較重者，同樣面臨高度心理壓力，因此決議放寬納入條件，改由第一線醫療團隊依個案狀況評估是否需要心理諮商服務。

計畫也導入「分級照護」機制，依癌友心理風險程度提供不同強度支持。高風險個案最多可接受12次心理諮商，中風險約6次，低風險則以衛教與基礎心理支持為主，實際次數將依個別需求彈性調整。陳柏熹指出，過去癌友若在醫院接受心理諮商，多半需自費負擔，此次試辦計畫已編列公務預算支應，減輕患者經濟壓力。

此外，服務對象不僅限於癌症患者本人，若家屬有心理支持需求，也可由醫療團隊轉介納入，期望從個人延伸至家庭，建立更完整的支持網絡。

此計畫預計最快於今年7月上路，執行至明年底，為期約1.5年，總預算約8000萬元，以平均每人1萬元諮商費用計算，預估可服務約8000人次，並優先以國健署合作的12家癌症醫院為優先示範點，因為這些醫院已有基礎的篩檢與心理支持架構。

健保部分，現階段陳柏熹表示，未來將依試辦成果與實際需求，再進一步與健保署研議，評估將心理諮商納入癌症標準治療的一環，讓癌症照護從單純延長生命，邁向兼顧身心的全人醫療。

健保署長陳亮妤指出，研究顯示，癌友確診後第一年自殺風險為一般人的5.5倍，但若具備良好心理韌性，可降低死亡風險達41%。她強調，癌症治療不只在於腫瘤控制，更應關注心理狀態，未來將持續推動心理支持納入制度，提升服務可近性。

國健署副署長林莉茹則表示，台灣每年約有13萬名新診斷癌症患者，整體5年存活率已提升至62.3%，較10年前增加約10%。隨著存活時間延長，癌友對身心整合照護需求更為迫切。目前已設立105家癌症資源中心及66家癌症品質認證醫院，並在12家癌症醫院推動以家庭為核心的照護試辦計畫，提供心理、社會與經濟支持。

陳柏熹強調，心理照護應從住院延伸至門診與社區，並建立跨專業團隊，包括精神科醫師、心理師與社工師，共同陪伴癌友走過診斷、治療與復原歷程。

活動現場透過音樂與分享，讓癌友說出「看不見的痛」。台灣癌症基金會指出，癌症照護應從「延長生命」走向「全人照護」，心理支持不該是附加選項，而是基本配備。未來也將持續倡議，讓癌友在面對疾病的同時，不再孤單。

健保署長陳亮妤表示，健保署未來將進一步挹注資源於心理治療，完善癌症照護的最後一塊拼圖。（記者侯家瑜攝）

心健司長陳柏熹表示，「癌友心理諮商」試辦計畫最快今年7月上路。（記者侯家瑜攝）

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