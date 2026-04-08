單眼弱視難察覺恐成「視覺邊緣人」 醫籲把握6歲前黃金期

陽明交通大學附設醫院眼科醫師楊雨潔為病患看診。（陽明交通大學附設醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭一名5歲孩童，經校園視力篩檢，左眼視力1.0，但右眼僅有0.4，且伴隨350度高度散光，確診弱視，家長訝異孩子生活自理都正常，以為視力沒問題。眼科醫師呼籲，單眼弱視個案最難察覺，易成「視覺邊緣人」，家長務必把握「6歲前」的大腦視覺神經發育黃金期及早治療。

國立陽明交通大學附設醫院眼科醫師楊雨潔說，弱視並非眼睛結構受損，而是「大腦視覺系統發育不全」，發育期若影像長期模糊，大腦會自動忽略該側訊號，導致功能停滯。這類孩童因有一眼正常，往往成為「視覺邊緣人」，直到入學篩檢才驚覺事態嚴重。

請繼續往下閱讀...

「視力發育是有期限的！」楊雨潔強調，6歲前大腦視覺細胞可塑性最高，是治療黃金期；若拖過7至9歲視覺系統定型，即使配戴精準眼鏡，進步空間也極有限。

楊雨潔提醒，弱視童不一定會抱怨看不清楚，家長日常可觀察4大警訊，包括看東西常歪頭、距離過近、極度抗拒單眼被遮蔽，或眼位及外觀異常。

在治療上，除了配戴正確度數眼鏡，最常見的是利用「遮眼法」封鎖好眼，強迫弱視眼啟動，宛如幫眼睛「做重訓」。院方呼籲，弱視最怕太晚發現或治療配合度不足，建議所有孩童在3至4歲間，都應安排一次完整的專業眼科檢查，以免錯失翻轉視覺的機會。

陽明交通大學附設醫院眼科醫師楊雨潔。（陽明交通大學附設醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法