恐不只影響髓鞘！研究：多發性硬化症或傷害神經元

研究發現，多發性硬化症可能從基因層面損傷大腦神經元。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕多年來多發性硬化症的研究主要集中在髓鞘，即包覆大腦神經纖維的保護層，但與疾病相關的大腦皮層中的神經元持續死亡鮮少受到關注。美國和英國共同進行的一項研究發現，多發性硬化症可能從基因層面損傷神經元。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，大腦白質和灰質都包含神經元。醫生通常透過識別核磁共振造影（MRI）掃描中白質的病變，來診斷多發性硬化症。白質由連接大腦不同區域的神經纖維組成，在成像中呈現高訊號。灰質包含神經元的主要細胞體，也可能出現病變，尤其是在大腦表面附近。

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美國加州大學舊金山分校、西達賽奈醫療中心和英國劍橋大學的研究團隊，將重點放在1組由名為CUX2的基因標記的神經元上。在第一項研究中，他們研究了這些神經元在發育中的小鼠大腦中的形成過程。

神經元在此生長階段會承受巨大的壓力，因為它們會快速分裂、擴散到整個大腦並形成連結。在此期間神經元依賴1種由名為ATF4的壓力反應基因控制的DNA修復系統，該系統有助於維持染色體穩定性。當研究人員移除ATF4後，神經元累積嚴重的DNA損傷，阻礙了大腦前額葉區域的正常發育。

研究團隊在第二項研究中於多發性硬化症患者的灰質病變中檢測到類似的DNA損傷，受CUX2標記的神經元同樣受到損傷影響。他們的ATF4未遭移除，但大腦發炎所產生的化學壓力，超過神經元修復能力，就會對其造成傷害。

綜合而言，這些發現描述了大腦外層神經元通常如何管理DNA壓力，以及這種保護在多發性硬化症中如何失效。

研究團隊強調，受CUX2標記的神經元就像是多發性硬化症大腦的警示系統。如果能夠保護好這些神經元，或許就能在疾病進展之前控制住損害。

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