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健康網》大蒜降血壓很多人都吃錯 美網紅醫：切碎別少這步驟

2026/04/08 17:03

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，大蒜不僅用來調味，也有助血管放鬆與擴張，提醒切後別少1步驟，才能幫助大蒜素釋放；示意圖。（圖取自freepik）

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，大蒜不僅用來調味，也有助血管放鬆與擴張，提醒切後別少1步驟，才能幫助大蒜素釋放；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕面對控制血壓問題，許多高血壓患者都認為，日常只能靠戒鹽。對此，美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）指出，降低血壓最有效的方法其實是減重，並推薦日常可見的3種天然食物，不僅有助於減重，更能直接作用於動脈，幫助血管放鬆與擴張，達到雙重效果。他並特別建議，生大蒜切碎後，先靜置5-10分鐘，有助活化降血壓成分大蒜素釋放。

米奇．賴斯於YouTube頻道分享，許多人以為限鹽、戒鹽是改善血壓最重要的關鍵，但其實想要降低血壓，最有效的方式是減重。他並指出，每減掉1公斤體重，血壓便可下降1毫米汞柱，這也顯示，減重可能就是影響血壓正常或臨界高血壓的關鍵。

3大天然降壓食物

此外，米奇‧賴斯並影片推薦以下3種常見食物，說明它們不僅有助於減重，更能幫助血管放鬆與擴張，進而達到降血壓的作用，可說是一舉兩得。

●莓果類

莓果富含類黃酮，有助促進體內生成一氧化氮，進而舒張血管，也是一種能讓血管擴張與放鬆的天然物質，可說是天然血管擴張劑。研究證實，每天攝取兩到三把藍莓的人，持續幾個月，收縮壓最高可下降 7毫米汞狀。建議選擇顏色越深的莓果越好，如藍莓、櫻桃、黑莓等；並推薦日常可將餐後甜點替換成莓果配希臘優格，或使用冷凍莓果製作奶昔。

●磨碎的亞麻籽

亞麻籽含有豐富的Omega-3 脂肪酸、膳食纖維和多酚，也是研究中對於降血壓效果最明顯的食物。2022年的1項臨床實驗發現，每天攝取30克磨碎的亞麻籽，3個月內收縮壓平均可下降 13毫米汞柱、舒張壓下降5毫米汞柱。此外，建議使用「磨碎」的亞麻籽，否則完整顆粒可能無法被消化吸收。可加入燕麥粥、優格或奶昔中，並記得存放在冰箱以保持新鮮。

●大蒜

大蒜不僅用來調味，也被視為一種天然的血管擴張劑，原理與莓果類似，同樣是透過提升一氧化氮水平來放鬆血管，加強血液循環。研究顯示，大蒜補充劑能降低收縮壓，10週內可降低約8毫米汞柱，這種效果於生大蒜中也可見。

至於攝取份量，可嘗試從攝取約600-900毫克（換算約半茶匙大蒜粉或3瓣大蒜）開始。此外，料理前，建議先將大蒜切碎，並靜置5-10分鐘，這個步驟可活化降血壓的關鍵成分大蒜素。若在意口氣問題，也可選擇無味的大蒜膠囊，但天然新鮮大蒜效果通常更佳。

米奇‧賴斯表示，這3種食物之所以強大，是因為它們具備二合一的作用。一方面能幫助減重，另一方面也能直接作用於動脈壁，幫助其放鬆。透過簡單飲食改變，也可在短短幾週內顯著改善血壓數值。

不過，他也強調，飲食只是健康拼圖的一部分，若想徹底解決高血壓，仍需配合健康的生活型態與專業醫師的指導。

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