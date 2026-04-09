自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健檢好好看》「三酸甘油脂」紅字 免驚！營養師建議這樣吃

2026/04/09 09:00

營養師邱世昕提醒，讓三酸甘油酯狂飆的兇手，是「精緻糖」跟「過量的碳水化合物」。（健康網製作；圖取自freepik）

營養師邱世昕提醒，讓三酸甘油酯狂飆的兇手，是「精緻糖」跟「過量的碳水化合物」。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得很清淡，為什麼「三酸甘油酯」還是大紅字？營養師邱世昕在臉書粉專「營養師教練-世昕」談到他曾經歷過一名個案，為55歲婦女，拿著健檢報告詢問「我都不敢吃肥肉跟炸雞，為什麼健檢報告出來，我的三酸甘油酯還是高到嚇死人？」

婦人表示自己為了養生，三餐吃得很清淡，幾乎只吃燙青菜，肉也吃得很少。我仔細問了她的飲食習，才發現驚人的真相！邱世昕表示，她雖然不吃油，但她每天下午都會切一大盤水果當點心，早上習慣吃一塊蔥花麵包，偶爾下午還會跟同事訂一杯微糖的手搖飲。

「這是一個超級大迷思！」邱世昕表示，很多人以為三酸甘油酯太高，是因為吃太多「油」。其實，真正讓三酸甘油酯狂飆的兇手，往往是「精緻糖」跟「過量的碳水化合物」。

邱世昕表示，當我們吃下過多的麵包、糕點、手搖飲，或是台灣現在甜度爆表的水果，身體如果消耗不完這些糖分，肝臟就會把這些多餘的能量轉化成「三酸甘油酯」儲存起來。「妳以為沒吃油，其實身體正在拼命自己製油啊！」

邱世昕提出降血脂小撇步。

第一招：水果份量要控制。水果很健康，但一天最多就是「兩個拳頭」的大小，千萬不要以為健康就當正餐吃到飽！

第二招：小心隱形糖。把精緻的白麵包、白麵條，換成糙米、地瓜等有飽足感的原型澱粉。

第三招：蛋白質要吃夠。每餐一定要有一掌心的肉、魚或豆腐，這樣才能穩住血糖，不讓多餘的糖分變成脂肪。

營養師邱世昕提醒，水果份量應控制在單日兩個拳頭大小。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師邱世昕提醒，水果份量應控制在單日兩個拳頭大小。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中