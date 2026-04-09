健檢好好看》「三酸甘油脂」紅字 免驚！營養師建議這樣吃

營養師邱世昕提醒，讓三酸甘油酯狂飆的兇手，是「精緻糖」跟「過量的碳水化合物」。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得很清淡，為什麼「三酸甘油酯」還是大紅字？營養師邱世昕在臉書粉專「營養師教練-世昕」談到他曾經歷過一名個案，為55歲婦女，拿著健檢報告詢問「我都不敢吃肥肉跟炸雞，為什麼健檢報告出來，我的三酸甘油酯還是高到嚇死人？」

婦人表示自己為了養生，三餐吃得很清淡，幾乎只吃燙青菜，肉也吃得很少。我仔細問了她的飲食習，才發現驚人的真相！邱世昕表示，她雖然不吃油，但她每天下午都會切一大盤水果當點心，早上習慣吃一塊蔥花麵包，偶爾下午還會跟同事訂一杯微糖的手搖飲。

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「這是一個超級大迷思！」邱世昕表示，很多人以為三酸甘油酯太高，是因為吃太多「油」。其實，真正讓三酸甘油酯狂飆的兇手，往往是「精緻糖」跟「過量的碳水化合物」。

邱世昕表示，當我們吃下過多的麵包、糕點、手搖飲，或是台灣現在甜度爆表的水果，身體如果消耗不完這些糖分，肝臟就會把這些多餘的能量轉化成「三酸甘油酯」儲存起來。「妳以為沒吃油，其實身體正在拼命自己製油啊！」

邱世昕提出降血脂小撇步。

第一招：水果份量要控制。水果很健康，但一天最多就是「兩個拳頭」的大小，千萬不要以為健康就當正餐吃到飽！

第二招：小心隱形糖。把精緻的白麵包、白麵條，換成糙米、地瓜等有飽足感的原型澱粉。

第三招：蛋白質要吃夠。每餐一定要有一掌心的肉、魚或豆腐，這樣才能穩住血糖，不讓多餘的糖分變成脂肪。

營養師邱世昕提醒，水果份量應控制在單日兩個拳頭大小。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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