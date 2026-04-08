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婦人左肩關節疼痛多年 大林慈濟低劑量放射治療擺脫疼痛
〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名陳姓婦人多年來左肩關節疼痛，嘗試針灸、復健、骨科復位、藥物及關節腔內注射等方法，但效果有限，仍會反覆發作、疼痛，經過醫師評估，轉介到大林慈濟醫院放射腫瘤科接受低劑量放射治療，大幅緩解她的關節疼痛，如今無法甩動的手活動自如，提升生活品質。
大林慈濟醫院疼痛中心主任王思讚說，陳姓患者多年因左肩關節疼痛，影響日常工作與生活，除了針灸、復健等治療方式，還接受疼痛中心的藥物控制與關節腔內注射治療。起初注射治療有效，然而過一段時間仍反覆疼痛，隨時間推移，肌腱與韌帶會持續產生新的發炎狀況。
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王思讚表示，透過核磁共振檢查發現，陳姓患者肌腱有撕裂傷，肩胛後方伴隨大型腫瘤，超音波導引抽吸水瘤及多次注射治療，病情改善但還是會重複，因此轉介她到放射腫瘤科接受低劑量放射治療。陳婦表示，第一次治療後就感到肩膀如釋重負，原本無法甩動的手臂已能活動自如，完成一半療程時，幾乎不會疼痛，只剩下微酸感。
王思讚表示，低劑量放射治療是利用低劑量的放射線免疫反應，抑制發炎細胞激素來達到抗發炎及止痛效果，治療的總劑量不到常規癌症放射治療的20分之1，每週僅需治療2次、總計6次，每次治療僅需5分鐘，過程無須麻醉或侵入性處置，對於保守治療失效的慢性疼痛病人，約6至9成病人疼痛可大幅緩解，除了肩關節，此療法對於膝關節、髖關節、手指關節等慢性發炎同樣有成效。
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