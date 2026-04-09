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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》研究：坐太久恐傷心臟 醫揭多吃這類食物護心

2026/04/09 08:12

研究指出，黃烷醇是一種對心血管系統有益的多酚類物質，例如，多喝可可和綠茶，多吃漿果和堅果；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，黃烷醇是一種對心血管系統有益的多酚類物質，例如，多喝可可和綠茶，多吃漿果和堅果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐不動的生活型態，恐增加心血管風險！腎臟科醫師江守山指出，飲食能幫忙補救，研究指出，攝取富含黃烷醇的食物，多喝可可和茶，多吃漿果和堅果，它們是對心血管系統有益的多酚類物質。

江守山於臉書粉專「江守山醫師」發文分享，我們都久坐不動，這種久坐的生活方式會影響心臟健康，仍舊能透過改變飲食習慣來抵消這種損害。關鍵在於增加黃烷醇的攝取量，黃烷醇是一種對心血管系統有益的多酚類物質，例如，多喝可可和茶，多吃漿果和堅果。

江守山引述來自伯明翰大學的研究表示，研究人員對40名健康的年輕男性進行了黃烷醇益處的測試，一半受試者飲用富含黃烷醇的可可飲料，另一半飲用低黃烷醇可可飲料，並在他們靜坐2小時後評估了他們的心臟狀況和血流狀況。

該項研究顯示，飲用低黃烷醇飲料的受試者動脈健康狀況和血流速度下降，血壓升高。而飲用富含黃烷醇飲料的受試者則沒有出現這種變化。

江守山提到，如果你不喜歡可可，蘋果、李子和漿果等水果以及堅果、紅茶和綠茶中也含有高黃烷醇含量，但要注意的是，食用時應避免與香蕉同時搭配，以免影響效果。

江守山總結，雖然久坐難以完全避免，仍可透過調整飲食習慣，多攝取富含黃烷醇的食物，降低心血管風險。

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