老人24≦BMI<30可減死亡風險 營養師：老人微胖較長壽

營養師郭家伶指銀髮族體重微胖反倒有助健康長壽，提醒老人家觀念須改變、勿過度減重，體重過輕及太過重都不好。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕人進入60歲或60歲後期，過度節食減肥不是件好事！營養師郭家伶表示，減重會造成體脂肪與肌肉同時流失，而體脂肪量與骨質密度有高相關性，尤其女性比男性明顯，可能與體脂肪刺激荷爾蒙分泌促進骨頭生成有關。有研究證明老年人體重略重些（24≦BMI<30）可減少相對死亡風險。

郭綜合醫院營養師郭家伶指出，一直以來，肥胖和糖尿病、高血壓、中風甚至癌症有關，醫界常大聲疾呼控制體重。不過，過去幾年世界各地科學家、健康專家熱烈討論老年人體重標準應該和一般成人不同，美國營養學會及北美肥胖研究協會建議，老年人BMI值大於30且併發相關合併症或身體功能受到限制才需減重；適度減重可以改善身體功能及提升生活品質。

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郭家伶表示，美國的全國健康營養調查顯示70歲以上體重過重（BMI=25~29.9）的老人，死亡風險少了13%，表示老年人體重略過重不會增加死亡的危險。此外，中國也調查65歲以上老年人，發現BMI值介於24.16~25.91的死亡率最低，但依據定義，這BMI範圍卻是屬於體重過重或輕度肥胖，而BMI>25.91死亡率微幅增加；BMI<21的老人死亡率卻比BMI介於24.16~25.91者增加1.936倍。

郭家伶說，易言之，身高165公分的男性或女性，年輕體重維持50~65公斤是比較健康的；進入70歲時，體重維持57~65公斤可比較長壽。經研究證明，老年人體重略重些（24≦BMI<30）可減少相對死亡風險。

她也強調，肥胖（BMI>30）仍是導致老年人身體功能不良、衰弱的重要因素。高齡者不建議激烈節食，以免流失肌肉引發肌少症，可採取均衡飲食，有足夠蛋白質與鈣質，搭配有氧運動（如健走、游泳）與阻力訓練（如彈力帶）的綜合策略，以改善代謝、預防跌倒。若無嚴重肥胖情形，維持現有體重、增加活動量是更安全的選擇。

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