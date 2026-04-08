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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

嘉基跨科接力照護 腹裂新生兒平安出院

2026/04/08 12:51

嘉基今天舉行記者會，分享一名腹裂女寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院。（記者丁偉杰攝）

嘉基今天舉行記者會，分享一名腹裂女寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院今天舉行「跨科團隊成功救治腹裂新生兒」記者會，分享一名腹裂女寶寶歷經跨科接力照護，最終平安出院的感人歷程。醫學研究顯示，若無合併嚴重併發症，腹裂寶寶存活率可超過95％，多數能健康成長，院方也藉此呼籲社會大眾，面對生命挑戰，不要輕言放棄。

今天梁小姐與先生帶著腹裂女寶寶出席醫院記者會，梁小姐說，發現寶寶腹裂時已懷孕29週，寶寶出生後進入加護病房，那段時間真的很煎熬，直到第11天，醫師說寶寶的腸子已經全部順利回到肚子裡，也完成手術，那一刻覺得一切的等待都值得了，看到寶寶平安健康，非常感謝醫療團隊。

嘉基小兒外科主任張志洋醫師指出，腹裂手術不只是將腸子「放回去」這麼簡單，而是在保護腸道功能與維持全身穩定之間取得精準平衡。（記者丁偉杰攝）

嘉基小兒外科主任張志洋醫師指出，腹裂手術不只是將腸子「放回去」這麼簡單，而是在保護腸道功能與維持全身穩定之間取得精準平衡。（記者丁偉杰攝）

腹裂是一種先天性腹壁缺損疾病，發生率約為每2000至4000名新生兒中出現1例。腸道未被腹膜包覆，直接暴露於羊水中，出生時常呈現水腫、增厚甚至發炎沾黏。

婦產部主任王培中醫師說，梁小姐由他院轉診到門診進行產檢，透過高層次超音波確診胎兒腹裂。此類先天異常最早可在約12週產檢時即有機會發現，臨床上不少家長在初期得知後，往往因擔憂預後而考慮終止妊娠；然而，梁小姐夫妻在醫療團隊完整說明與持續陪伴下，選擇勇敢迎接寶寶的到來。

小兒外科主任張志洋醫師指出，腹裂寶寶經評估腸道腫脹程度後，團隊採取「階段性復位」治療策略，先以無菌腸袋覆蓋腸道，透過重力每日逐步將腸道回納腹腔。出生後的第11天，寶寶外露腸道已全數順利回納腹中，並成功完成腹壁縫合手術；腹裂手術不只是將腸子「放回去」這麼簡單，而是在保護腸道功能與維持全身穩定之間取得精準平衡。

兒童醫學部副部主任黃琳淇醫師說，寶寶在團隊日夜守護下，從插滿管路、完全仰賴靜脈營養，到順利進食、體重穩定成長，最終平安出院。

嘉基兒童醫學部副部主任黃琳淇醫師說，寶寶從插滿管路、完全仰賴靜脈營養，到順利進食、體重穩定成長，最終平安出院。（記者丁偉杰攝）

嘉基兒童醫學部副部主任黃琳淇醫師說，寶寶從插滿管路、完全仰賴靜脈營養，到順利進食、體重穩定成長，最終平安出院。（記者丁偉杰攝）

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