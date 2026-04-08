健康網》清明後空污別輕忽 營養師揭3營養素幫護肺

對抗空污，營養師廖欣儀表示，維持呼吸道上皮完整，讓防禦力更好，不妨多吃紅蘿蔔、地瓜、南瓜、菠菜；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕清明節後空氣變差，不只是悶熱而已。營養師廖欣儀指出，掃墓焚燒金紙會讓PM2.5短時間升高，吸入後增加身體的氧化壓力與發炎反應。民眾除了戴口罩外，補充維生素C、Omega-3與多酚等抗氧化食物，也能幫助身體降低傷害。

廖欣儀在臉書「欣儀的營養聊天室」發文分享，最近這個月外出，有時覺得空氣有點悶、霧霧的，甚至喉嚨乾、比較容易咳，這跟清明節有很大的關係。在清明節前後，掃墓、焚燒金紙會讓空氣中的PM2.5濃度短時間上升，這些細小粒子，隨著呼吸進入肺部，不只讓呼吸道不舒服，更增加身體的氧化壓力與發炎反應。

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民眾除了戴口罩外，還能留意營養攝取，以加強防護力。廖欣儀說明，當空氣污染進入體內，讓身體處於氧化、發炎，營養的重點就是幫助抗氧化、降低發炎，以下這些重點營養素不可缺少：

●維生素C

清除自由基、減少呼吸道發炎，常見食材如芭樂、奇異果、柑橘類、甜椒、花椰菜。

●Omega-3脂肪酸

調節身體發炎反應，保護肺部組織，常見食材如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁籽、核桃。

●維生素A/β-胡蘿蔔素

維持呼吸道上皮完整，讓防禦力更好，常見食材如紅蘿蔔、地瓜、南瓜、菠菜。

●維生素E

抗氧化、保護細胞膜，常見食材如堅果（杏仁、核桃）、植物油。

●多酚類（植化素）

幫助抑制發炎反應、清除自由基，常見食材如綠茶、莓果、洋蔥、可可。

廖欣儀總結，最近空氣比較差，除了戴口罩，也可以從每天的飲食幫身體多做一層保護，例如，民眾在早餐加一份水果與堅果，一週吃1-2次含有Omega-3脂肪酸的魚類，都能幫助肺部減壓。

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