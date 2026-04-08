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健康網》孩子長期尿床別慌 泌尿醫談孩子就醫4訊號
〔健康頻道／綜合報導〕對於家長而言，孩子的健康務必要隨時留心。成大醫院泌尿科醫師林于巧在Thread「于你一起談泌密 林于巧醫師」表示，若觀察到孩子面臨以下困擾的話，建議可以到泌尿科就醫。
長期尿床
如果五歲之後仍有尿床的情況，可以先來泌尿科診間評估。評估不代表馬上就需要治療，只是先確認有無特殊的異常需要先檢查，也可以先了解治療方式。
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白天頻尿、漏尿
如果三歲完成如廁訓練之後，有頻繁跑廁所，甚至經常漏尿的情況，建議一定要帶到診間做評估。
經常性的泌尿道感染
小孩發燒通常會在小兒科就診，但如果常常反覆泌尿道感染，可以詢問小兒科醫師是否需要到泌尿科檢查。
小男生生殖器問題
例如包莖、包皮過長，有發炎症狀（紅腫痛）可以來看泌尿科，經常發炎就建議要割包皮。同時，如果發現有睪丸疼痛、一邊摸不太到，也要到泌尿科就診！
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