健康網》孩子長期尿床別慌 泌尿醫談孩子就醫4訊號

泌尿科醫師林于巧表示，若5歲之後仍尿床，可以先來泌尿科診間評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕對於家長而言，孩子的健康務必要隨時留心。成大醫院泌尿科醫師林于巧在Thread「于你一起談泌密 林于巧醫師」表示，若觀察到孩子面臨以下困擾的話，建議可以到泌尿科就醫。

長期尿床

如果五歲之後仍有尿床的情況，可以先來泌尿科診間評估。評估不代表馬上就需要治療，只是先確認有無特殊的異常需要先檢查，也可以先了解治療方式。

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白天頻尿、漏尿

如果三歲完成如廁訓練之後，有頻繁跑廁所，甚至經常漏尿的情況，建議一定要帶到診間做評估。

經常性的泌尿道感染

小孩發燒通常會在小兒科就診，但如果常常反覆泌尿道感染，可以詢問小兒科醫師是否需要到泌尿科檢查。

小男生生殖器問題

例如包莖、包皮過長，有發炎症狀（紅腫痛）可以來看泌尿科，經常發炎就建議要割包皮。同時，如果發現有睪丸疼痛、一邊摸不太到，也要到泌尿科就診！

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