健康網》沈文程助理感染海洋弧菌3天喪命 醫警：3類人最危險

金曲歌王沈文程至今回想到助理小林，仍心痛不已。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王沈文程連續4年舉辦「國際沈文程日」，今年主題「小琉球情歌演唱會」，源於紀念過世助理。他透露助理曾在海水浴場感染海洋弧菌，3天後病逝，令他傷心至今。根據雲林縣崙背鄉公所衛教資料指出，感染創傷弧菌若是經傷口途徑，感染部位有腫脹、紅斑，進而形成水泡，之後出現組織壞死或嚴重的蜂窩組織炎，甚至惡化為續發性敗血症，致死風險高。

沈文程透露，他的助理小林就讀高中時，就經常和同學去西餐廳聽他唱西洋歌曲，退伍後更擔任他的助理，兩人一起工作約20年。2000年小林和他去小琉球出外景，返台後帶兩個小侄女到海水浴場玩，沒想到腳上有傷口，感染了海洋弧菌，3天後就過世了，當時才39歲。至今回想到助理，仍然令他心痛。

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海洋弧菌的2大感染途徑

雲林縣崙背鄉公所衛教資料表示，創傷弧菌為國內造成壞死性筋膜炎的常見致病菌之一，因生長於熱帶及亞熱帶的海洋之中，又別稱為「海洋弧菌」。民眾要留意2大感染途徑：

●由胃腸道感染引起

民眾感染原因在吃入生的或未煮熟的海鮮，例如：生蠔、生魚片、甲殼類等，病人會有發熱、寒顫、皮膚病變及敗血症休克等症狀，死亡率高。

●傷口感染

民眾通常是因傷口接觸到含有病菌的海水或被蝦、蟹類所刺傷，在感染部位有腫脹、紅斑，進而形成水泡，之後出現組織壞死或嚴重的蜂窩組織炎，會發展成嚴重的續發性敗血症造成死亡。

台北慈濟醫院感染科醫師洪伯斌曾在網站上指出，若因細菌或病毒感染，導致皮膚發炎侵犯到真皮層與皮下組織，就是時有所聞的「蜂窩性組織炎」， 嚴重的蜂窩性組織炎可能在短時間內惡化成壞死性筋膜炎，「當細菌侵犯至深層筋膜，沿著筋膜與皮下組織間隙快速擴散，其中的小血管會因發炎栓塞，導致組織缺血壞死，即為壞死性筋膜炎，可發生在身體各部位，但以下肢最常見。」

洪伯斌提醒，壞死性筋膜炎的發生率為每10萬人口介於0.4至1.9人，好發於糖尿病、肝硬化、或長期須服用類固醇藥物的民眾，「帶有此3種病況的民眾，抵抗力較弱，若不慎接觸細菌孳生的場域並遭受感染，極易引發敗血症或菌血症，即便立即送醫治療，致死率仍高達24-34%。」

崙背鄉公所提到，創傷弧菌的診斷不是那麼容易，提醒民眾若有相關的症狀以及有海水或海鮮接觸史，就要特別注意並儘快就醫。同時亦提供民眾參考預防創傷弧菌的方法：

1.在享受美食的當下，盡量以烹煮過的為主，特別是海鮮類食材。

2.料理海鮮時最好能帶上手套，以防刺傷或刮傷；避免赤腳行走於沙灘上，手腳若有傷口，避免接觸海水及海鮮。

3.慢性肝病、其他慢性疾病及免疫功能不全的民眾，應避免生吃海鮮及未煮熟的海鮮類食物。

4.若有接觸海水及海鮮特別留意傷口變化，一旦出現紅、腫、熱、痛或發燒的症狀，就需盡速就醫，以免錯失治療的先機。

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