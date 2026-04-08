自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》沈文程助理感染海洋弧菌3天喪命 醫警：3類人最危險

2026/04/08 11:26

金曲歌王沈文程至今回想到助理小林，仍心痛不已。（資料照，記者陳逸寬攝）

金曲歌王沈文程至今回想到助理小林，仍心痛不已。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王沈文程連續4年舉辦「國際沈文程日」，今年主題「小琉球情歌演唱會」，源於紀念過世助理。他透露助理曾在海水浴場感染海洋弧菌，3天後病逝，令他傷心至今。根據雲林縣崙背鄉公所衛教資料指出，感染創傷弧菌若是經傷口途徑，感染部位有腫脹、紅斑，進而形成水泡，之後出現組織壞死或嚴重的蜂窩組織炎，甚至惡化為續發性敗血症，致死風險高。

沈文程透露，他的助理小林就讀高中時，就經常和同學去西餐廳聽他唱西洋歌曲，退伍後更擔任他的助理，兩人一起工作約20年。2000年小林和他去小琉球出外景，返台後帶兩個小侄女到海水浴場玩，沒想到腳上有傷口，感染了海洋弧菌，3天後就過世了，當時才39歲。至今回想到助理，仍然令他心痛。

海洋弧菌的2大感染途徑

雲林縣崙背鄉公所衛教資料表示，創傷弧菌為國內造成壞死性筋膜炎的常見致病菌之一，因生長於熱帶及亞熱帶的海洋之中，又別稱為「海洋弧菌」。民眾要留意2大感染途徑：

●由胃腸道感染引起

民眾感染原因在吃入生的或未煮熟的海鮮，例如：生蠔、生魚片、甲殼類等，病人會有發熱、寒顫、皮膚病變及敗血症休克等症狀，死亡率高。

●傷口感染

民眾通常是因傷口接觸到含有病菌的海水或被蝦、蟹類所刺傷，在感染部位有腫脹、紅斑，進而形成水泡，之後出現組織壞死或嚴重的蜂窩組織炎，會發展成嚴重的續發性敗血症造成死亡。

台北慈濟醫院感染科醫師洪伯斌曾在網站上指出，若因細菌或病毒感染，導致皮膚發炎侵犯到真皮層與皮下組織，就是時有所聞的「蜂窩性組織炎」， 嚴重的蜂窩性組織炎可能在短時間內惡化成壞死性筋膜炎，「當細菌侵犯至深層筋膜，沿著筋膜與皮下組織間隙快速擴散，其中的小血管會因發炎栓塞，導致組織缺血壞死，即為壞死性筋膜炎，可發生在身體各部位，但以下肢最常見。」

洪伯斌提醒，壞死性筋膜炎的發生率為每10萬人口介於0.4至1.9人，好發於糖尿病、肝硬化、或長期須服用類固醇藥物的民眾，「帶有此3種病況的民眾，抵抗力較弱，若不慎接觸細菌孳生的場域並遭受感染，極易引發敗血症或菌血症，即便立即送醫治療，致死率仍高達24-34%。」

崙背鄉公所提到，創傷弧菌的診斷不是那麼容易，提醒民眾若有相關的症狀以及有海水或海鮮接觸史，就要特別注意並儘快就醫。同時亦提供民眾參考預防創傷弧菌的方法：

1.在享受美食的當下，盡量以烹煮過的為主，特別是海鮮類食材。

2.料理海鮮時最好能帶上手套，以防刺傷或刮傷；避免赤腳行走於沙灘上，手腳若有傷口，避免接觸海水及海鮮。

3.慢性肝病、其他慢性疾病及免疫功能不全的民眾，應避免生吃海鮮及未煮熟的海鮮類食物。

4.若有接觸海水及海鮮特別留意傷口變化，一旦出現紅、腫、熱、痛或發燒的症狀，就需盡速就醫，以免錯失治療的先機。

相關新聞請見

沈文程助理「感染3天就走了」！入夢留下一句話...惹人鼻酸

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中