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健康網》外賣炸物 油竟殘留身體6年 醫：非關熱量 甩不掉才是大問題

2026/04/08 13:02

健康網》外賣炸物 油竟殘留身體6年 醫：非關熱量 甩不掉才是大問題

別以為一餐外食炸物沒有太大問題，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，亞麻酸油會殘留在體內長達6年；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「沒有關係啦！明天再減肥！」鄰好西醫診所醫師李思賢指出，大家不知道這頓外食的炸物餐，要6年才能從身體徹底消除。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，中午吃了一份鹹酥雞，晚上來一盤炒飯，再配一碗酸辣湯，這些食物嚐起來都沒有什麼問題，但從它們使用的油品，就知道必須少量攝取為上策。

李思賢表示，這些餐廳和小吃攤使用的油，絕大多數是精煉植物油，也就是常說的「種子油（Seed Oils）」。大豆油、葵花油、玉米油、菜籽油，幾乎佔據了外食用油的9成以上。而這些油有一個共同特點，就是亞麻油酸（Linoleic Acid, LA）的含量極高。

而亞麻油酸是一種Omega-6脂肪酸，李思賢提醒，少量攝取是必要的，但問題在於現在吃的量已經遠遠超過身體的需求。根據研究顯示，亞麻油酸在人體脂肪組織中的半衰期大約是680天，也就是將近2年。「半衰期」的意思是，即使你完全停止攝取，1年後脂肪裡的亞麻油酸也只會減少一半。真正要完全代謝、不見，可能要花6年時間。

李思賢表示，今天吃進去的那些種子油，不是明天排掉就好了，它們會在你的身體裡駐留好幾年，持續影響你的發炎狀態和代謝健康。以下3點建議，教你如何選用好油：

●自己煮飯時選對油：橄欖油（特級初榨）、酪梨油、椰子油、草飼牛油都是比種子油更好的選擇。如果你需要高溫烹調，酪梨油和椰子油的穩定性比較好。

●外食時有意識地選擇：煎、炒、炸幾乎都是用種子油，蒸、燙、燉的料理用油量比較少。如果可以自帶橄欖油淋在食物上，那是最理想的。

●增加Omega-3的攝取：因為Omega-6和Omega-3會在體內競爭同一套酵素系統，增加Omega-3（魚油、鮭魚、鯖魚、沙丁魚）可以在一定程度上「稀釋」Omega-6的負面影響。

李思賢認為，吃進去的脂肪不只是當下的熱量，它會成為你身體的一部分，留在你的細胞裡好幾年。每一餐選擇什麼油，不是在管理今天的體重，而是在決定未來3-6年你的發炎程度和代謝狀態。

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