健康網》尿到一半就卡住 醫揭7原因：不只被嚇到

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，排尿突然卡住，怎麼用力都尿不出來，這種情況若反覆出現，可能與攝護腺肥大、尿路阻塞等7個原因有關，建議應就醫診斷；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性都有過這種尷尬經驗：明明正在排尿，卻因驚嚇而突然卡住，怎麼用力都尿不出來，得要等很久才能繼續。很多人以為只是偶發狀況，往往直接忽略。不過，恆昕泌尿科醫師陳鈺昕提醒，這種情況如果反覆出現，可能與攝護腺肥大、尿路阻塞或膀胱功能異常等7個原因有關；若再合併尿流變細、尿不乾淨或夜尿增加等症狀，恐是泌尿系統發出的警訊，建議應就醫診斷。

陳鈺昕於臉書粉專發文指出，排尿行為是由人體的「副交感神經」主導，當膀胱充滿尿液時，會刺激膀胱收縮排出尿液，當受到驚嚇時，則會觸發「交感神經」，告訴身體面臨作戰或逃跑狀態，同時會抑制膀胱與尿道內括約肌的收縮，使得尿道關閉、尿流停止，因此一般受驚嚇後尿流中斷是正常的生理反應。

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常見排尿中斷7原因

不過，陳鈺昕說，排除遭受驚嚇的因素，若經常性出現排尿中斷，通常與尿路阻塞或膀胱功能異常有關，常見原因如下：

●骨盆底肌失調：骨盆底肌肉緊繃會導致尿道緊閉，造成尿流中斷，通常源自於長期姿勢不良，如久坐或翹腳）、高壓焦慮狀態、習慣性憋尿、運動過度或不當等。

●攝護腺肥大：隨著年齡增長，攝護腺組織增生後壓迫尿道，導致尿流變得細小、容易中斷且尿不乾淨。

●膀胱無力：若膀胱收縮力不足，會導致尿液無法徹底排乾淨，容易出現斷斷續續的情況，常見於長期糖尿病患者、70歲以上高齡者。

●泌尿道結石：結石若卡在尿道，會隨著尿流移動堵住出口，使得尿流中斷且通常伴隨劇烈痛感。

●泌尿道感染：若泌尿系統遭感染，如急性攝護腺炎、尿道炎，發炎會導致尿道組織腫脹或排尿劇烈疼痛，使人反射性地縮緊括約肌，導致尿流變得斷斷續續。

●神經系統損傷：曾遭遇過中風、巴金森氏症、脊髓損傷等，會干擾大腦到膀胱的神經傳導功能，使得排尿斷斷續續。

●藥物副作用：部分含有抗組織胺的感冒藥、支氣管擴張劑或抗憂鬱藥物，具有抑制膀胱收縮的功能，易導致排尿困難或中斷。

尿尿卡關自救5方法

至於遇到尿尿卡關怎麼辦？陳鈺昕表示，如果只是偶爾出現排尿中斷，通常可能與生活習慣、環境壓力有關，建議可先從下列方法自救：

1.少量多次飲水。

2.改變排尿姿勢為坐姿。

3.避免憋尿。

4.減少久坐或翹腳。

5.訓練骨盆底肌。

陳鈺昕也提醒，若當頻繁出現排尿中斷、尿流細小、尿不乾淨、排尿延遲、頻尿、夜尿每晚超過2次，並伴隨著排尿疼痛、灼熱感、血尿，建議應立刻尋求泌尿科醫師協助。

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