自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》這款胃藥吃太多傷腎 醫：62歲退休師幸好停藥免洗腎

2026/04/07 20:59

胃藥中的PPI會影響腎臟。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，3項警訊，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

胃藥中的PPI會影響腎臟。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，3項警訊，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人最愛吃的藥，第一名就是胃藥！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，最常在診間聽到：「我胃不好，醫師請幫我加顆胃藥…」卻不知胃藥中的PPI會影響腎臟。

林軒任在臉書專頁「引人入腎-腎臟專科林軒任」發文分享，台灣人超愛吃胃藥。曾有一位62歲退休老師，2年前腎絲球過濾率（eGFR）是72，現在剩51，就是那顆飯前吃的胃藥、保護胃的PPI。

其實，胃藥百百款，是好幾十種藥物的統稱，林軒任指出，去藥局說「拿個胃藥」，可能給的是制酸劑、H2阻斷劑、或者是PPI，不過，有些胃藥幾乎不傷腎，有些卻在長期使用後，悄悄地讓腎臟功能一路下滑。

很多病患聽到，「吃胃藥會影響腎臟」，第一反應都是不可置信。林軒任引述2026年1月發表在《Cureus》期刊上，這項研究蒐集了來自亞洲、歐洲與美國的15篇大型觀察性研究。研究涵蓋的受試者數量非常驚人，規模從3023人到高達46萬2421人不等。透露3項警訊：

●罹患「慢性腎臟病（CKD）」的風險大幅飆升：
這項研究統合了其中6篇涵蓋近60萬人（59萬4680人）的數據，發現長期使用 PPI胃藥的族群，發生慢性腎臟病的風險顯著增加。長期吃強效胃藥的人，未來罹患慢性腎臟病的機率，比沒吃的人足足高出了68%！

●走向「末期腎病（洗腎）」的推手：
腎臟病最可怕的地方在於它的不可逆性。一旦腎功能嚴重衰退，最終的結局往往就是「末期腎病（ESRD）」，也就是俗稱的需要洗腎。該研究分析了其中4 篇探討末期腎病的研究（涵蓋近15萬人）。結果發現，使用PPI胃藥的患者，走向末期腎臟病的風險也有小幅但具有統計學意義的顯著增加，相對風險增加了15%（RR=1.15）。

●其他不可忽視的副作用：低血鎂與急性腎損傷
研究中也特別提到，PPI使用者更容易出現「低血鎂（Hypomagnesemia）」，PPI會抑制腸道某些從食物吸收鎂離子的通道（TRPM6/7通道），有研究統計用PPI的低鎂盛行率高達18.4%（相比未使用者僅6.8%）。

林軒任叮嚀，吃藥不是「有吃有保庇」，只要病好就停止用藥，但也不是自己當起醫師，恐慌性亂停，尤其正在醫治嚴重胃潰瘍出血、幽門桿菌感染，或是嚴重的胃食道逆流，擅自停藥可能會導致嚴重的胃腸併發症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中