健康網》這款胃藥吃太多傷腎 醫：62歲退休師幸好停藥免洗腎

胃藥中的PPI會影響腎臟。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，3項警訊，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人最愛吃的藥，第一名就是胃藥！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，最常在診間聽到：「我胃不好，醫師請幫我加顆胃藥…」卻不知胃藥中的PPI會影響腎臟。

林軒任在臉書專頁「引人入腎-腎臟專科林軒任」發文分享，台灣人超愛吃胃藥。曾有一位62歲退休老師，2年前腎絲球過濾率（eGFR）是72，現在剩51，就是那顆飯前吃的胃藥、保護胃的PPI。

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其實，胃藥百百款，是好幾十種藥物的統稱，林軒任指出，去藥局說「拿個胃藥」，可能給的是制酸劑、H2阻斷劑、或者是PPI，不過，有些胃藥幾乎不傷腎，有些卻在長期使用後，悄悄地讓腎臟功能一路下滑。

很多病患聽到，「吃胃藥會影響腎臟」，第一反應都是不可置信。林軒任引述2026年1月發表在《Cureus》期刊上，這項研究蒐集了來自亞洲、歐洲與美國的15篇大型觀察性研究。研究涵蓋的受試者數量非常驚人，規模從3023人到高達46萬2421人不等。透露3項警訊：

●罹患「慢性腎臟病（CKD）」的風險大幅飆升：

這項研究統合了其中6篇涵蓋近60萬人（59萬4680人）的數據，發現長期使用 PPI胃藥的族群，發生慢性腎臟病的風險顯著增加。長期吃強效胃藥的人，未來罹患慢性腎臟病的機率，比沒吃的人足足高出了68%！

●走向「末期腎病（洗腎）」的推手：

腎臟病最可怕的地方在於它的不可逆性。一旦腎功能嚴重衰退，最終的結局往往就是「末期腎病（ESRD）」，也就是俗稱的需要洗腎。該研究分析了其中4 篇探討末期腎病的研究（涵蓋近15萬人）。結果發現，使用PPI胃藥的患者，走向末期腎臟病的風險也有小幅但具有統計學意義的顯著增加，相對風險增加了15%（RR=1.15）。

●其他不可忽視的副作用：低血鎂與急性腎損傷

研究中也特別提到，PPI使用者更容易出現「低血鎂（Hypomagnesemia）」，PPI會抑制腸道某些從食物吸收鎂離子的通道（TRPM6/7通道），有研究統計用PPI的低鎂盛行率高達18.4%（相比未使用者僅6.8%）。

林軒任叮嚀，吃藥不是「有吃有保庇」，只要病好就停止用藥，但也不是自己當起醫師，恐慌性亂停，尤其正在醫治嚴重胃潰瘍出血、幽門桿菌感染，或是嚴重的胃食道逆流，擅自停藥可能會導致嚴重的胃腸併發症。

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