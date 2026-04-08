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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道菌不愧是「隱形器官」 4大功能成未來醫療新手段

2026/04/08 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們的腸道菌並不是靜態存在，它們隨著一生的不同階段、生活環境和飲食型態不斷變化。雖然部分菌種相對穩定，但更多菌會隨著嬰兒期、成年期到老年的過程而重新洗牌。從出生開始，嬰兒透過分娩方式、哺乳與環境逐步獲得腸道菌群，這些菌隨著年齡而發展，並在成年期達到相對穩定與多樣化的狀態，直到老年仍持續影響著健康。這些菌群在體內扮演著四大功能：免疫調控、代謝平衡、腸道結構支持與神經互動。換句話說，腸道菌不只是「幫助消化」也不是附屬品，而是和我們一起進化的「隱形器官」，更深刻影響了身體與心理的健康。

隨著基因定序、生物資訊學與「培養學（culturomics）」技術的進步，科學家能夠更細緻地描繪腸道菌群的多樣性與功能。研究發現，雖然某些菌群是相對保守、大家共有的「核心菌」，但仍有許多菌會因年齡、地理位置、生活方式和健康狀態而改變。例如，原始部落與現代城市居民的腸道菌相差異顯著，甚至會反映在免疫與代謝健康上。

過去十年，隨著基因定序與生物資訊學的進步，我們才逐漸理解腸道菌與肥胖、糖尿病、脂肪肝，甚至憂鬱症的關聯。這些認識也啟發了新型治療策略，例如益生菌、益生元、合生元以及糞菌移植，讓「調整腸道菌」成為潛在的醫療手段。

而在臨床上，治療肥胖與脂肪肝的藥物正快速發展。近期的一篇 Metabolism （2024） 系統性回顧比較了5大類藥物：

GLP-1類藥物與多重激動劑：能顯著減少肝脂肪與體重，並改善血糖。

FGF-21類似物：對肝纖維化的改善尤其突出。

THR-β激動劑：兼顧降肝脂肪與改善血脂。

Pan-PPAR激動劑：在肝功能與葡萄糖代謝上有獨特優勢。

這些藥物的設計出發點是直接作用於代謝或肝臟，但我們不能忽略腸道菌的潛在角色。已有研究顯示，GLP-1 類藥物可以間接調整腸道菌群與膽汁酸代謝；FGF-21 與 PPAR 通路也與短鏈脂肪酸（SCFAs）和腸菌產物密切相關。換句話說，這些藥物的真正效果，很可能需要腸道菌的「小幫手」。

回頭看2019年的基礎研究，腸道菌已被確認是免疫、代謝與神經的核心調控者；再看2024年的臨床藥物試驗，我們看到的是「從分子到人體」的實際轉譯。這樣的串聯給我們一個重要啟示：未來肥胖與脂肪肝的治療，將不只是藥物與生活習慣的二分法，而是「藥物 × 腸道菌 × 生活方式」的三角互動。也許，下一波突破會是「針對腸道菌設計的代謝藥物」，或者是「益生菌與 GLP-1 類藥物的聯合療法」。畢竟，要真正解決肥胖與脂肪肝，必須同時顧及宿主與牠體內這個龐大的微生物生態系。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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