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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡滿8小時還是累 醫揭4原因：大腦根本沒休息

2026/04/07 20:45

國立陽明交通大學產學講座教授、益生菌專家蔡英傑表示，睡眠時間長不代表睡眠品質好，淺眠4原因常導致大腦無法進入深層睡眠的修復關鍵階段；情境照。（圖取自freepik）

國立陽明交通大學產學講座教授、益生菌專家蔡英傑表示，睡眠時間長不代表睡眠品質好，淺眠4原因常導致大腦無法進入深層睡眠的修復關鍵階段；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天睡滿8小時白天還是覺得累、注意力不集中，甚至記憶力越來越差？國立陽明交通大學產學講座教授、益生菌專家蔡英傑表示，睡眠時間長不代表睡眠品質好，因為在睡眠週期中，深層睡眠才是大腦進行重要修復的關鍵階段。常見造成淺眠因子，包括：藍光刺激、咖啡因、壓力與憂慮、腸道菌相失衡等，提醒應盡量避免，以免導致記憶力衰退、免疫力下降等，長期也會增加失智與心血管疾病風險。

蔡英傑於臉書專頁發文指出，在睡眠週期中，深層睡眠是大腦進行重要修復的關鍵階段。研究發現，大腦會在這個階段啟動「類淋巴系統（Glymphatic system）」，加速清除代謝廢物與β類澱粉蛋白，同時進行記憶固化與神經修復。

蔡英傑說，所以，即使躺了8小時，如果大部分時間都停留在淺層睡眠，大腦根本沒有機會進入深度修復狀態，長期下來就可能出現睡再久還是累；記憶力衰退、反應變慢；情緒不穩定、容易焦慮煩躁；免疫力下降，容易生病；皮膚變差、老得更快；長期下來，還會增加失智、心血管疾病風險。

4大淺眠殺手

蔡英傑進一步說明，現代生活中，許多因素都在破壞深層睡眠，包括：

藍光刺激，褪黑激素分泌受阻：睡前滑手機、看電視，藍光會抑制褪黑激素分泌，讓大腦誤以為還是白天，難以進入深層睡眠。

咖啡因、酒精干擾睡眠週期：下午喝咖啡、睡前小酌，都會影響睡眠結構，減少深層睡眠時間。

壓力、焦慮讓大腦無法放鬆：長期壓力會使大腦處於高度警覺狀態，即使睡著了也只停留在淺層睡眠。

腸道菌相失衡影響睡眠品質：腸腦軸線作怪，導致腸道菌相失衡，干擾血清素、褪黑激素的合成，直接影響睡眠深度與品質。

蔡英傑強調，想要改善睡眠品質，並非依靠單一因子改變，也要記得同步調整飲食、生活習慣，才能給大腦一個真正休息、排毒、修復的機會。

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