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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男人慎防乳酪狀分泌物 泌尿醫談包皮異味可能來源

2026/04/07 21:32

男性的下體若未仔細清潔，恐引發異味；泌尿科醫師邵郁鏵解說異味生成原因並提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

男性的下體若未仔細清潔，恐引發異味；泌尿科醫師邵郁鏵解說異味生成原因並提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變得愈來愈炎熱，男性的下體若未仔細清潔，恐引發異味，甚至發炎。泌尿科醫師邵郁鏵在臉書粉專「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」談到，不少男性抱怨：明明每天都有確實清潔，為什麼味道還是很濃？邵郁鏵表示，造成異味的原因可能是：

包皮垢堆積：皮屑＋油脂＋尿液殘留。

包皮龜頭炎：外觀紅、腫、癢，並伴隨臭味。

悶熱潮濕：褲子太緊加上天氣熱。

發現有輕微異味，可以先嘗試保持溫水清洗、保持乾爽、穿著寬鬆。如果做到以上三點，異味還是反覆出現，甚至伴隨紅腫，就會建議要盡快就診。

邵郁鏵提醒，特別是發現有：包莖限制（無法翻開清潔）、發炎反應（包皮紅腫或著有傷口）、異常分泌物（如乳酪狀或膿水）。這通常是包皮過長導致的清潔死角，可以考慮進行割包皮手術，從根本消除細菌溫床，不只清潔變容易，異味也會隨之消失。

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