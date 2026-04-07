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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血壓正常不一定健康 醫示警結合這些指標更重要

2026/04/07 20:06

醫師張家銘表示，血壓控制不只看數字，整體健康風險更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘表示，血壓控制不只看數字，整體健康風險更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕血壓正常不代表安全！台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，2025年美國心臟學會（AHA）與美國心臟病學會（ACC）的最新指引，高血壓不只是看數字，背後隱藏的整體風險，才是影響心肌梗塞、中風甚至失智的關鍵，評估血壓必須結合腎功能、血脂與糖尿病等因素，才能看清真正健康狀況。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人以為，高血壓是一個數字的問題，這幾年，醫學界出現轉變，單看血壓這個數字不太夠，同樣是130/80 mmHg，有些人未來10年很穩定，有些人卻已經在往心臟病或中風的方向前進。主要的關鍵在於「整體心血管風險」，現在的評估，已不只是看血壓，會一併考慮包括腎功能、血脂狀態、是否有糖尿病、年齡，甚至生活環境與長期壓力。

張家銘說明，2025年美國心臟學會（AHA）與美國心臟病學會（ACC）最新指引，採用新的風險模型，會同時評估未來10年甚至30年的心血管事件風險，把心肌梗塞、中風、心衰竭這些結果一起納入。換句話說，臨床上做的判斷，不再是血壓高不高，而是這個人的未來風險，已經走到哪裡。

他提及，常見兩種情況容易被忽略，一是「白袍高血壓」，在醫院偏高但平時正常；另一種則是更危險的「隱匿性高血壓」，診間正常但日常偏高。因此，居家血壓與24小時監測，已成為重要診斷工具。目前建議血壓應控制在130/80mmHg以下，甚至接近120/80mmHg，以降低心血管與失智風險。

張家銘表示，指引還強調生活型態本身就是治療，像是採取得舒飲食，多蔬果、全穀與低脂乳製品，少鹽少加工、紅肉與油炸，可降低約8至14mmHg血壓；每日鈉攝取控制在1500毫克以下，也有助降血壓。此外，每週150分鐘運動、減少酒精攝取、改善睡眠與壓力管理，都能進一步穩定血壓。

張家銘總結，高血壓是全身狀態的反映，不只是單一數字。唯有從飲食、運動與生活節奏全面調整，才能擁有健康。

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