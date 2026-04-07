跨界醫療！ 陽明交大把航太電漿治療糖尿病足

陽明交大火箭阿伯吳宗信團隊跨界醫療！把航太電漿帶進慢性傷口治療。（陽明交大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕被暱稱為「火箭阿伯」的現任國家太空中心主任吳宗信，不只在太空領域追求突破，最近他還將航太等級的低溫電漿技術導入生醫領域，陽明交大校友會指出，吳宗信結合微奈米氣泡技術，讓糖尿病足、褥瘡等慢性傷口的殺菌與修復一次到位。這項「雙模組電漿微細氣泡水」專利，被譽為把「火箭等級的技術」帶回地球，透過跨領域整合，開創出具高度潛力的醫療應用方向。

陽明交大表示，這項技術可形成「先殺菌、後癒合」的雙重作用機制；先以臭氧等氧系自由基有效抑制病原菌，再利用一氧化氮等氮系自由基促進組織修復與再生，真正達到殺菌與修復一次到位。此技術特別適用於糖尿病足、褥瘡等長期難以癒合的慢性傷口，有望提升臨床照護品質。而電漿技術在航太領域應用廣泛，用來製造火箭與衛星的塗層。本來就是陽明交大機械工程系教授的吳宗信深耕電漿技術多年。

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陽明交大指出，吳宗信的研究團隊接觸到微奈米氣泡技術，發現傳統電漿微奈米氣泡水多半僅含氧系活性物質，如臭氧（O₃），雖具有良好的殺菌效果，但在進一步的生醫應用上仍有限制。為突破此瓶頸，團隊整合多年的電漿技術經驗，首創以臭氧為主的氧系活性物質，結合以一氧化氮為主的氮系活性物質，建構出「雙模動態電漿」，成功突破單一氣體產物的物理限制。透過系統調控，可產生不同組成比例的氧系與氮系自由基，並與微奈米氣泡水結合，形成可應用於人體的技術。

除傷口照護，此技術也具跨領域應用潛力，包括皮膚疾病治療、醫學美容與健康保養，以及高標準食品與農產品的殺菌清洗，展現電漿技術在生醫與產業應用上的多元發展性。從太空科技到人體健康，這項「火箭等級」的創新成果，可望為醫療與健康照護帶來更多可能。

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