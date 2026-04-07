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本土「H7流感」暫落幕！ 個案康復出院、33名接觸者全陰性

2026/04/07 16:54
本土「H7流感」暫落幕！ 個案康復出院、33名接觸者全陰性

疾管署發言人曾淑慧（左起）、農業部防疫署副署長傅學理、疾管署署長羅一鈞與疾管署醫師林詠青舉行記者會，針對國內檢出首例本土H7新型A型流感病例進行說明。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣首例本土H7新型A型流感疫情再有最新進展。疾管署今表示，該名彰化禽畜從業者在完成治療後，已連續檢驗陰性並順利解除隔離出院，接觸者監測亦於近日期滿，整體疫情已告一段落。專家評估，病毒為低病原性，傳播風險可控，暫無擴散跡象。

疾管署副署長曾淑慧日前指出，經對個案於3月27日採集之痰液進行基因定序，確認病毒型別為H7N7，屬低病原性禽流感病毒（LPAI），且未檢出抗藥性相關突變，對現行抗病毒藥物仍具敏感性。整體風險評估為可控，民眾無須過度恐慌。

在疫調方面，疾管署與農政單位啟動跨部會「防疫一體」應變機制，全面追蹤人員與環境風險。曾淑慧說明，此案共匡列33名接觸者，其中6人為家人，經採檢均為陰性；其餘27人為醫院接觸者，包括醫護人員與同病室病患。期間曾有1名醫護出現上呼吸道症狀，但採檢結果同樣為陰性。所有接觸者已於監測期滿後確認未出現感染情形，整體監測作業順利結束。

動物疫情監測部分同步進行。農政單位在第一時間即針對個案所屬養鴨場啟動移動管制，並完成禽隻採檢，結果均為陰性。曾淑慧稍早也表示，為進一步釐清可能感染來源，後續也擴大針對周邊5處養鴨場進行檢測，結果同樣未檢出禽流感病毒。此外，相關單位也持續進行環境監測，目前已針對養鴨場周邊野鳥排遺採集87件檢體送驗，檢驗結果尚待出爐。

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