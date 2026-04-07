健康網》陳仙梅曝陷入憂鬱黑洞！ 醫授6招自救法

本土藝人陳仙梅回憶曾走過憂鬱幽谷，根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，自救和改善心理健康有6招，可以試試從黑洞裡走出來。（取自陳仙梅臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人陳仙梅透露，靠著去健身房運動、努力跑步，走出憂鬱。根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，自救和改善心理健康有6招，可以試試從黑洞裡走出來。

出道時以《無言的山丘》入圍金馬獎最佳女配角獎，未料熱潮過後卻工作量減少，心情大受影響，動了想轉行的念頭，也曾跑去擺攤、端盤子、賣衣服。

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她回憶那時的自己，陷入前所未見的低潮、憂鬱，會不時掉眼淚、哭泣，但不敢告訴家人，更不敢就醫。後來在唱片公司當起行政助理，一直到演了《一簾幽夢》才在演藝事業上有起色。

澄清醫院中港分院表示，憂鬱症發作原因非常複雜，通常可以歸因於多種因素的相互作用，一般來說，憂鬱症成因可以分為3大類因素：基因遺傳、生物學、心理社會因素。其自救法有6招：

●調整作息：如規律飲食、運動，並確保自己有足夠的睡眠。

●學習減壓方法：如冥想、深呼吸、瑜伽或太極。

●盡量避免孤立自己：保持社交聯繫，與親友見面，參加活動。

●尋找方法來寵愛自己：包括按摩、泡熱水澡、閱讀、聆聽音樂等。

●寫日記：記錄情緒和感受，提供一個發洩情緒的出口。

●安排定期追蹤和諮詢：以確保治療方案有效並進行必要的調整。

陳仙梅憂鬱現象，經由運動走出來，她說：「運動真的會讓精神好起來」，一步步走出陰霾。

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