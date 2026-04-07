自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》陳仙梅曝陷入憂鬱黑洞！ 醫授6招自救法

2026/04/07 16:55

本土藝人陳仙梅回憶曾走過憂鬱幽谷，根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，自救和改善心理健康有6招，可以試試從黑洞裡走出來。（取自陳仙梅臉書）

本土藝人陳仙梅回憶曾走過憂鬱幽谷，根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，自救和改善心理健康有6招，可以試試從黑洞裡走出來。（取自陳仙梅臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人陳仙梅透露，靠著去健身房運動、努力跑步，走出憂鬱。根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，自救和改善心理健康有6招，可以試試從黑洞裡走出來。

出道時以《無言的山丘》入圍金馬獎最佳女配角獎，未料熱潮過後卻工作量減少，心情大受影響，動了想轉行的念頭，也曾跑去擺攤、端盤子、賣衣服。

她回憶那時的自己，陷入前所未見的低潮、憂鬱，會不時掉眼淚、哭泣，但不敢告訴家人，更不敢就醫。後來在唱片公司當起行政助理，一直到演了《一簾幽夢》才在演藝事業上有起色。

澄清醫院中港分院表示，憂鬱症發作原因非常複雜，通常可以歸因於多種因素的相互作用，一般來說，憂鬱症成因可以分為3大類因素：基因遺傳、生物學、心理社會因素。其自救法有6招：

●調整作息：如規律飲食、運動，並確保自己有足夠的睡眠。

●學習減壓方法：如冥想、深呼吸、瑜伽或太極。

●盡量避免孤立自己：保持社交聯繫，與親友見面，參加活動。

●尋找方法來寵愛自己：包括按摩、泡熱水澡、閱讀、聆聽音樂等。

●寫日記：記錄情緒和感受，提供一個發洩情緒的出口。

●安排定期追蹤和諮詢：以確保治療方案有效並進行必要的調整。

陳仙梅憂鬱現象，經由運動走出來，她說：「運動真的會讓精神好起來」，一步步走出陰霾。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中