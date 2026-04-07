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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛癢、眼屎多不是臉沒洗乾淨 醫曝睫毛有蟲是元凶

2026/04/07 21:44

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，睫毛蟎蟲9成成年人臉上都有，屬正常共生現象，想要預防蟎蟲過度繁殖，切記不要過度清潔，導致破壞皮膚屏障；情境照。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，睫毛蟎蟲9成成年人臉上都有，屬正常共生現象，想要預防蟎蟲過度繁殖，切記不要過度清潔，導致破壞皮膚屏障；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「睫毛上有蟎蟲」？很多人一聽到睫毛上到有蟲，可能以為臉沒洗乾淨。對此，高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，睫毛蟎蟲9成成年人臉上都有，屬正常共生現象，通常也不會造成問題；除非過度繁殖，才可能成為眼瞼炎的元凶。提醒日常只要適度清潔、不帶妝過夜、定期清洗枕頭套和毛巾，便可維持眼部健康。若出現蟎蟲性眼瞼炎，千萬不要亂擦藥，尋求專業眼科醫師檢查，才是正確又安全的做法。

睫毛蟎蟲是什麼？出現睫毛蟎蟲該不該擔心？粘靖旻於臉書粉專「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術 （高雄五福）」發文表示，幾乎每個成年人的睫毛根部都有蟎蟲，這是正常共生現象。研究顯示，超過90%的成年人臉上都帶有「毛囊蠕形蟎」，它們以皮脂腺分泌的油脂為食，通常數量不多、相安無事。就像腸道裡有益生菌一樣，少量蟎蟲其實是正常皮膚微生物生態的一部分。所以，有蟎蟲不代表你不乾淨或有問題，反而是人體自然生態的一環，不需要過度恐慌。

至於什麼時候蟎蟲會變成麻煩？粘靖旻表示，當數量過度繁殖時，過多的蟎蟲會阻塞毛囊，引發發炎反應，造成蟎蟲性眼瞼炎。症狀包括：眼睛癢、刺痛、乾澀、睫毛根部有屑屑或結痂、早上起床眼屎特別多、睫毛容易脫落等。

粘靖旻說，想要預防蟎蟲過度繁殖，最佳方式是適度清潔。日常應做到每天卸妝徹底、不要讓彩妝殘留過夜、定期更換枕頭套和毛巾；同時切記不要過度清潔，太常洗或用太刺激的產品，反而會破壞皮膚屏障，讓蟎蟲更容易滋生。切記溫和、規律、適度，才是維持眼部健康的不二法門。

懷疑自己有蟎蟲性眼瞼炎時，粘靖旻提醒，千萬不要上網買藥亂擦，正確做法是去看眼科，醫師會用顯微鏡檢查睫毛根部，確認是否有過多蟎蟲及其他問題。

粘靖旻強調，如果發現眼睛常常癢、睫毛根部有屑屑或反覆眼瞼發炎，均建議就醫檢查。蟎蟲性眼瞼炎雖然不會失明，但長期發炎會影響生活品質，甚至導致睫毛永久脫落。早期診斷、正確治療才能徹底解決問題。

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