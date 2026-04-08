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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼科醫「全年齡護眼」孩子到老人都需要檢查眼部

2026/04/08 07:29

眼科醫師鄭宇庭建議，0到3歲幼童可由家長檢查是否有眼球異常。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

眼科醫師鄭宇庭建議，0到3歲幼童可由家長檢查是否有眼球異常。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕每個年紀的人們，都需要高度注意眼部健康。高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」表示「視力好，不等於眼睛健康」，許多眼疾在初期是悄無聲息的。眼睛是無法替換的器官，它陪你經歷人生的每個重要階段，但許多人因為視力好而忽略定期眼底檢查，對於眼球內部的細微變化卻渾然不知。

鄭宇庭提出「護眼全齡時刻表」，呼籲各年齡層的大眾理解自己狀況。

0到3歲｜家長可自行觀察初步把關

鄭宇庭表示，家長可留意觀察是否有斜視、眼球外觀異常，或對影像刺激反應遲鈍。這是寶寶看世界的起點，若懷疑有斜視、眼球外觀明顯病變，請盡快尋求眼科協助，確保這扇窗戶從一開始就明亮。

3歲｜初次視力檢查

可以配合指出上下左右、能將頭靠上檢查機器，就可以來進行第一次視力檢查，包含近視、遠視、散光、斜弱視、眼表疾病等。6歲前為治療弱視黃金期，效果最佳；超過8歲治療效果就會明顯下降了。

3 - 6 歲｜視力發展黃金期

鄭宇庭建議定期半年到一年視力檢查：近視、遠視、散光、斜弱視、眼表疾病等。爸媽請多留意小朋友是否經常瞇眼看東西、或有視力異常行為，請務必帶孩子來檢查，別讓「弱視」錯過了矯正的最佳時機。

6 - 18 歲｜度數追蹤

課業壓力增加、戶外活動減少，這是近視度數容易飆升的時期，應定期3個月追蹤視力及度數變化，必要時可及早配眼鏡矯正、或開始進行近視控制。

18 - 40 歲｜成年穩定期

每年定期檢查：度數變化、青光眼、白內障、周邊網膜裂孔及退化檢查。成年後建議增加眼底檢查，評估周邊視網膜裂孔、青光眼視神經病變，別讓隱形殺手侵蝕你的視力。長期面對螢幕與工作壓力的你，更需要專業檢測來區分是「眼睛累了」還是「生病了」。

40 - 55 歲｜初老預防期

每年定期檢查：度數變化，青光眼、白內障與網膜健康。糖尿病友需注意，每年務必進行眼底檢查，守護視網膜不被高血糖侵蝕。

55 歲以上｜黃金保養期

每年檢查一次：需留意白內障、黃斑部病變，這是這階段的常客。若發現視力昏暗、飛蚊症 變多，或視覺有扭曲黑影，請立即預約眼科檢查；別讓模糊，遮住了含飴弄孫的喜悅。

鄭宇庭提醒：每個人一輩子就只有這一雙眼睛，它值得你最謹慎的對待。「預防，是給未來最好的禮物。」視力好不代表沒有問題，定期檢查，才能提早發現、提早處理，歡迎把這份清單存起來或轉傳給家人，一起守護視力，繼續看見這個美麗的世界。

每個年紀都需要高度注意眼部健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

每個年紀都需要高度注意眼部健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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