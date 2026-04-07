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健康網》流感奪命！ 78歲藝術家陳朝寶辭世 醫揭「找不到病菌」致命危機

2026/04/07 16:37

台灣當代藝術家陳朝寶於5日辭世，因流感合併肺炎不治。台中榮總表示，呼籲大家每年還是要定期打流感、新冠疫苗，保護自己。（取自陳朝寶臉書）

台灣當代藝術家陳朝寶於5日辭世，因流感合併肺炎不治。台中榮總表示，呼籲大家每年還是要定期打流感、新冠疫苗，保護自己。（取自陳朝寶臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「我雖然不大會講話，但我的畫會說話。」台灣當代藝術家陳朝寶於5日辭世，這段談話，讓人更想接近他的作品，享年78歲。他的妻子透露，因流感合併肺炎不治，令人不勝唏噓。根據台中榮總衛教資料指出，死於肺炎的病患中，高達9成是65歲以上的長輩！

陳朝寶被譽為融匯東西方美學的代表性人物，曾被法國列入「百大華人藝術家」。早期以漫畫專欄打開知名度，爾後，移居至法國巴黎19年，其間他將西方的現代色彩、超現實主義與中國傳統水墨線條結合，於2002年回國孕育英才。

陳朝寶於3月感染上流感，當時引發急性肺炎，情況一直未好轉。中榮指出，肺炎的細菌生長速度及特性不一樣，一般來說血液或痰液培養至少需7天，黴菌幾乎要一個月，結核菌甚至要花上6-8週，但最終也可能沒有結果，直到去世都找不到致病菌，因此，及早就醫抗菌是很重要的。

健康網》流感奪命！ 78歲藝術家陳朝寶辭世 醫揭「找不到病菌」致命危機

猴年的《猴娜麗莎的微笑》名畫珍藏幽默精選。（取自陳朝寶臉書）

此外，肺炎必須小心發生「致命性併發症」，且令人更擔心的，不僅止於疾病本身的影響，還有併發症的傷害，像侵入肋膜腔持續惡化引發膿胸、肺膿瘍，還可能經由血液循環流向全身，進而變成菌血症，甚至呼吸衰竭並導致多重器官衰竭等嚴重併發症，危及生命。

在臨床上，中榮指出，治療肺炎能快速檢出、協助精準投藥，也是在死神手上搶命，因此，呼籲大家每年還是要定期打流感、新冠疫苗，保護自己。

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