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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

沙門氏菌高溫活躍 醫：落實「三要」遠離腸胃危機

2026/04/07 15:43

腸胃內科醫師劉緯喬表示要防沙門氏菌作祟，在處理食品前，手部須清洗潔淨。（新樓醫院提供）

腸胃內科醫師劉緯喬表示要防沙門氏菌作祟，在處理食品前，手部須清洗潔淨。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕高雄苓雅區正義市場1家春捲攤，在清明連假爆出大規模食物中毒案，部分就醫患者驗出感染沙門氏菌。腸胃內科醫師指隨著氣溫漸升高，環境微生物繁殖加快，感染沙門氏菌近期有增加趨勢，此菌普遍存在於禽肉、蛋類及其製品中，一旦誤食污染食物可能引發腹痛、腹瀉、發燒，嚴重者甚至脫水或敗血症，不可掉以輕心。

台南新樓醫院腸胃內科醫師劉緯喬指出，沙門氏菌感染後的潛伏期約6至72小時，病人常出現劇烈腹瀉（有時伴隨血便）、嘔吐及高燒。對於一般健康成人，適當補充水分後多能在數天內康復；但對於免疫力較弱的嬰幼兒、高齡長者或慢性病患者，細菌可能侵入血液引發併發症，需及時就醫治療。

針對沙門氏菌的治療，劉緯喬與新樓醫療團隊說，首要工作是「預防脫水」，建議患者少量多次補充生理電解質水，維持清淡飲食；另，患者切勿自行購買強力止瀉藥或抗生素服用，以免影響腸道蠕動，反而延長病菌排泄時間，應尋求專業醫療評估。

劉緯喬並說要落實健康「三要」原則：1.要徹底加熱：沙門氏菌不耐高溫，食物應充分加熱至中心溫度達 70°C 以上；2.要生、熟食分開：處理生肉與熟食的刀具、砧板應區隔，避免交叉污染；3.要保持手部清潔：料理前後、如廁後及接觸禽鳥蛋殼後，務必以肥皂正確洗手。預防食安問題要從日常生活細節做起，若出現持續高燒、意識模糊或嚴重脫水跡象，請務必儘速就醫，以獲得適當的專業照護。

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