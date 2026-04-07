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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

吃潤餅百人就醫》6個風險天天上演「蛋絲、豆干」風險巨大

2026/04/07 16:07

清明節潤餅為應景美食。（民眾提供）

清明節潤餅為應景美食。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕清明節吃潤餅（春捲）是因為寒食節的習俗，然高雄正義市場疑似發生大規模的食物中毒案，原因正是看似清爽的潤餅。高雄正義市場的潤餅攤引發140人食物中毒，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，其中12人檢出沙門氏菌。

潤生復健科診所院長王竣平在臉書粉專「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」表示，「多數人防的是看起來可疑的食物，風險卻常藏在看起來最讓人放心的那一口。」

​一：火關掉的那一刻，風險才開始

​王竣平表示，食品科學裡有一個很關鍵的區間：7°C 到 60°C，被稱為「危險溫度帶」。在這個範圍內，細菌的繁殖速度，是用倍數在增加。從滾燙，到變成「剛好入口」，這段時間，對細菌來說，是最理想的生長環境。

二：蛋絲與豆干，低調但關鍵的風險來源

​王竣平表示，真正麻煩的，反而是那些看起來清爽的配料：蛋絲、豆干。王竣平提醒，雞蛋本身就是沙門氏桿菌常見的來源。​當蛋皮被切成細絲後，情況會改變。

每一條蛋絲，都增加了與空氣接觸的面積。接觸越多，風險越高。

另外，豆干則是另一個容易被忽略的點。高蛋白、含水、多孔的結構，讓細菌一旦進入，就不容易完全清除。這些「切絲」、「切片」的動作，看似只是備料流程，卻在無形中放大了細菌附著與繁殖的機會。​

三：真正的破口，常常在人

​王竣平表示，很多風險，不在食材本身，而是在接觸的過程。沙門氏桿菌可能來自：

市場環境：蟑螂、老鼠。

人員接觸：手部、傷口、未確實清潔。

工具交叉：刀具、砧板、夾子。

​「一把刀，切過生食再切熟食；一雙手，碰過錢再接觸食材；​這些畫面，多數人都看過。當下覺得沒什麼，不會立刻出事，卻會一點一點累積結果。」​

四：很多人低估的，不只是食物，而是後果

​不少人對食物中毒的印象很輕：拉一拉、吐一吐，好像就過了。但某些感染性腹瀉，可能快速惡化。特別是孕婦、嬰幼兒、老人、免疫功能較弱者，腸道黏膜受損後，甚至可能進展為敗血症。王竣平提醒以下這4種情況，建議直接就醫：

一天腹瀉超過10次，持續兩天以上。

嘔吐嚴重，連水都無法攝取。

糞便出現血或膿。

高燒不退、血壓下降、意識混亂。​

五：出事之後，你未必有保障

​王竣平表示，跟據報導，涉案攤商疑似未投保產品責任險，代表當你真的因為食物中毒需要醫療處理，後續的費用與損失，可能很難順利求償。

​因此，一旦懷疑食物中毒，幾個動作很重要：剩餘食物密封冷藏（避免冷凍影響檢驗）、保留醫療收據與診斷證明、主動通報衛生局、必要時撥打1950消費者專線。​

六：身體的恢復功能被打亂

​在臨床上，其實不少人是在急性症狀過後才出現問題。​腸胃不適改善了，但開始覺得全身無力、精神變差，甚至連平常的運動強度都撐不起來。有些病人在度過急性期後，會很困惑地說：「怎麼突然整個人沒力？」

​還有人原本正常的活動量，突然變得吃力，連日常工作和訓練節奏都被打亂。這背後常見的原因，是脫水與電解質失衡會直接影響肌肉收縮與神經傳導，讓身體的出力能力明顯下降。再加上發炎反應，身體會進入一種耗能狀態，恢復速度也會被拉慢。

​這類案例，其實在臨床上並不少見，只是多數人不會把症狀和食物連在一起。很多人把重點放在「有沒有中毒」，但比較少注意的是「之後恢復得好不好」。​王竣平提醒，「症狀消失，並不代表身體已經回到原本的狀態。腸胃症狀過去了，身體的功能卻不一定同步跟上來。」

​如果在這段時間忽略休息、營養補充，或過早恢復高強度活動，恢復時間可能會被拉長。如果恢復時間過長，還是建議讓醫師評估身體整體狀況。

​身體的恢復能力，也和睡眠、壓力與日常狀態密切相關。當原本就處在疲勞或壓力偏高的狀態時，一次急性腸胃事件，更容易讓整體功能往下掉。這類情況在連假、聚餐、外食頻率增加時更常見。

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