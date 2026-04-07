健康網》楊燕、曹金鈴有不老秘訣 專家揭長壽生活3關鍵

「蘋果花歌后」楊燕為歌迷高歌一曲。（資料照，記者翁聿煌攝）



〔健康頻道／綜合報導〕越來越多熟齡族看起來「凍齡」不老！「蘋果花歌后」楊燕和舞蹈家曹金鈴都年逾80歲而活力十足，楊燕5月更要在洛杉磯開演唱會，一個人連唱3小時，曹金鈴則投身公益，致力弱勢關懷行動。營養師何沂霖曾指出，全球有5個被稱為「藍色寶地」（Blue Zones）的地區，居民不僅壽命較長，多數人在高齡時仍能獨立生活，他們的共通點在於攝取「原型食物」、每天都活動、經常與人互動。

楊燕和曹金鈴都是台視《群星會》時期的知名歌星和舞蹈家，楊燕的經典歌曲為《蘋果花》、《王昭君》，她的養生之道就是唱歌、種菜，還有歌迷支持；曹金鈴在《群星會》曼妙舞姿動人無比，近年投身公益，透露最好的保養之道就是吃得下、睡得好，與好友談心、作伴旅遊。

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曹金鈴是《群星會》時期的知名舞蹈家。（資料照，記者胡如虹攝）

越來越多熟齡族活力充沛，希望擁抱健康長壽，想要達到這樣的目標，不妨了解全球5個被稱為「藍色寶地」地區居民的生活方式。

營養師何沂霖曾在臉書表示，目前全球已知長壽人口比例最高的地區，至今被廣泛認可的5個藍色寶地是：日本沖繩、義大利薩丁尼亞、哥斯大黎加尼科亞、希臘伊卡利亞島、美國加州洛馬琳達。看似5個完全不同文化、飲食的地區跟國家，歸納不同國家的居民，有幾項共通點：

●各地的飲食雖不同，共通點是攝取原型食物

大部分飲食是植物性食物，包含豆類、蔬菜、全穀、堅果、辛香料，較少食用肉類以及加工食品，例如，沖繩人的主食是富含花青素的紫薯，經常使用的食材是豆腐、苦瓜。

●他們沒有上健身房的運動計畫，但是每天都在活動

居住在藍色寶地的人民，每天幾乎都要走路、爬坡、種菜、做家事，低強度且長時間的活動。

●有歸屬感的社群生活，經常與人互動

多數的長壽人民會有自己的信仰，固定參與信仰活動，或者屬於某種社區團體，經常與有相同想法的人相處、社交，且與家人住得近，生活中較少感到孤獨。

此外，洪永祥診所院長洪永祥也曾在臉書解析長壽秘訣，包括戒掉超加工食品與「重口味」；飲食強調全穀、豆類、堅果與優質脂肪；每週2次阻力訓練，因為肌肉是「抗衰老銀行」。他特別提到社交關係的魔力，是比戒菸還有效的「長壽藥」，預防80歲失智與病痛的最強預測因子，不是膽固醇而是「社交滿意度」，孤獨產生的發炎反應對身體的傷害等同於每天抽15支煙。

洪永祥強調，深度睡眠很重要，人在進入深度睡眠時，大腦細胞會縮小，讓腦脊髓液大量灌流，沖刷走導致阿茲海默症的類澱粉蛋白。睡不到6小時的人，會損害大腦健康。

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